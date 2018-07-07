Mersin İdmanyurdu’nda yeni başkan Türer oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen kongre, gelir-gider tabloları ve faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı. Raporlarda, TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL), orandan da Süper Lig’e düşen kulübün borcunun yaklaşık 92 milyon lira olduğu belirtildi. Mevcut Başkan Erol Antonie Vitel’in aday olmadığı, tek listeyle gidilen seçimlerde Halil Türer, delegelerin tümümün oyunu alarak yeni başkan seçildi.

"Bayrağımız dalgalanacak"

Mersin İdmanyurdu bayrağının düşmemesi için başkanlığa aday olduğunu söyleyen Türer, "Burada çok coşkulu bir konuşma yapmak isterdim fakat kulübümüzün geldiği nokta malum. Bizlerin yönetime aday olmasındaki tek amaç Mersin İdmanyurdu bayrağının yere düşmemesidir. Amatör Kümede de olsa bu bayrağı dalgalandırmak istiyoruz. Yönetim olarak kulübümüz kapatılmasın, yaşasın istiyoruz. Bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Altınordu örneği

Takımın uzun vadede eski günlerine dönebileceğini kaydeden Türer, "Altınordu Spor Kulübü 1995-1996 sezonunda 3. Lig’den amatör kümeye düştü. 6 yıl amatör kümede kalan kulüp kapanmadı ve şimdi çok iyi noktalara geldi. Şimdi biz aynı heyecanları yaşamak için bu göreve talip olduk. 95 milyonluk borç ödenebilecek bir seviyede değildir. Biz bütün futbolcularla konuşacağız ve bu borçların ödenebilir seviyeye indirilmesini isteyeceğiz. Yönetim olarak şeffaf olacağız" ifadelerini kullandı.