Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 14:28

Mersin İdmanyurdu’nda yeni başkan Türer oldu

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadelede edecek olan Mersin İdmanyurdu’nun olağanüstü kongresinde başkanlığa Halil Türer seçildi.

Mersin İdmanyurdu’nda yeni başkan Türer oldu

07 Temmuz 2018 14:28


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen kongre, gelir-gider tabloları ve faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı. Raporlarda, TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL), orandan da Süper Lig’e düşen kulübün borcunun yaklaşık 92 milyon lira olduğu belirtildi. Mevcut Başkan Erol Antonie Vitel’in aday olmadığı, tek listeyle gidilen seçimlerde Halil Türer, delegelerin tümümün oyunu alarak yeni başkan seçildi.



"Bayrağımız dalgalanacak"


Mersin İdmanyurdu bayrağının düşmemesi için başkanlığa aday olduğunu söyleyen Türer, "Burada çok coşkulu bir konuşma yapmak isterdim fakat kulübümüzün geldiği nokta malum. Bizlerin yönetime aday olmasındaki tek amaç Mersin İdmanyurdu bayrağının yere düşmemesidir. Amatör Kümede de olsa bu bayrağı dalgalandırmak istiyoruz. Yönetim olarak kulübümüz kapatılmasın, yaşasın istiyoruz. Bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Altınordu örneği


Takımın uzun vadede eski günlerine dönebileceğini kaydeden Türer, "Altınordu Spor Kulübü 1995-1996 sezonunda 3. Lig’den amatör kümeye düştü. 6 yıl amatör kümede kalan kulüp kapanmadı ve şimdi çok iyi noktalara geldi. Şimdi biz aynı heyecanları yaşamak için bu göreve talip olduk. 95 milyonluk borç ödenebilecek bir seviyede değildir. Biz bütün futbolcularla konuşacağız ve bu borçların ödenebilir seviyeye indirilmesini isteyeceğiz. Yönetim olarak şeffaf olacağız" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç