Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, istihdam ve mesleki eğitimin önemine değinerek, Mersin’de açılan meslek edindirme kursları, eğitim programları ve devam eden istihdam sağlayacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Su, eldeki verilerin en iyi şekilde değerlendirilerek, sonuç odaklı çalışılması gerektiğini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu’nun yaptığı sunumla devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, il müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri, dernek başkanları, oda, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.