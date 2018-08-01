Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:22

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Etiğim Kurulu toplandı

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Etiğim Kurulu toplandı

01 Ağustos 2018 11:22


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, istihdam ve mesleki eğitimin önemine değinerek, Mersin’de açılan meslek edindirme kursları, eğitim programları ve devam eden istihdam sağlayacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Su, eldeki verilerin en iyi şekilde değerlendirilerek, sonuç odaklı çalışılması gerektiğini vurguladı.


İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu’nun yaptığı sunumla devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.


Toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, il müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri, dernek başkanları, oda, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç