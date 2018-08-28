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28 Ağustos 2018 12:13

Mersin İl Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, görevine başladı.

Mersin İl Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

28 Ağustos 2018 12:13


Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2018 tarihli rütbe terfi ve atama kararıyla Mersin İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Albay Yılmaz’ın daha önceki görev yerlerinde göstermiş olduğu başarıyı Mersin’de de göstereceğine olan inancını dile getiren Vali Su, Yılmaz nezdinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamakla görevli tüm jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.


Kıdemli Albay Yılmaz ise kabullerinden dolayı Vali Su’ya şükranlarını sundu.




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