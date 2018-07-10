Mersin İl Müftülüğü’ne atanan Şaban Kondi göreve başladı

Şaban Kondi, bugün yeni Türkiye’nin ilk günü olduğunu belirterek, "Bugünden sonra elbetteki Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece Türkiye’nin değil, Balkanların, Evlad-ı Fatiha’nın, yer yüzünde mazlum ve mağdur inanan insanların dertleriyle ilgilenen bir diyanet olacaktır" dedi.

Kondi, Mersin İl Müftlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen cübbe-sarık giyme merasimi ile yeni görevine başladı. Kuran’ı- Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Kondi, daha önce Mersin’de din hizmeti veren müftü ve görevlilere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Ayrım gözetmeksizin gece gündüz çalışacağız"

Bugünün yeni Türkiye’nin ilk günü olduğunu vurgulayan Kondi, "Yeni Türkiye’nin ilk gününde elbetteki Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece Türkiye’nin diyaneti olmayacaktır. Balkanların, Evlad-ı Fatiha’nın, yer yüzünde mazlum ve mağdur inanan insanların dertleriyle ilgilenen bir diyanet olacaktır. Bizlerde bu anlayışla Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizde yürütecek olduğu din hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese ulaştırabilmek için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ortak akıl ve istişare prensibi ile çalışacağız"

Ortak akıl ve istişare prensibi ile çalışacaklarını kaydeden Kondi, "Kur’an kurslarımız, camilerimiz, öğrencilerimiz, okullarımıza yönelik hizmetlerimiz önceliklerimiz arasında olacaktır. Özellikle zararlı alışkanlıklarla gençlerimizin içerisine dürülmek istenen tuzaklardan kurtarmak için global projeleri ihmal etmeyeceğiz. Şehrimiz göç alan bir şehir. Büyüklerimizle, mesai arkadaşlarımızla, STK’larla birlikte çalışacağız. Takım kolektifi şeklinde çalışma niyetindeyiz. Bayanlara yönelik aile dini rehber programlarıyla yürütülecek olduğumuz çalışmalarımız, yine önceliklerimiz arasında olacak. ’Ataberk ve Bilgehatun’ projeleri gibi daha önce uygulandığı illerde çok verimli çalışmalar olan bu projeleri de şehrimizde uygulamaya çalışacağız. Donanımlı yetkin hocalarımızla çalışacağız" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz gibi tuzaklara düşmeyeceğiz"

Müftülüklerin bir çözüm noktası olduğunu işaret eden Kondi, "Müftülüklerimiz bir çözüm noktası. Müftüler, herkesin kendi evi gibi hissedeceği yerler olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, yapacağı çalışmalarla, yürüteceği projelerle inşallah ülkemiz bir daha 15 Temmuz gibi din adına insanları aldatan insanların tuzaklarına düşmeyecek" diye konuştu.

Tören, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in Kondiye cübbe giydirmesiyle son buldu.