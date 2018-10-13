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Mersin İl Tarım Müdürlüğü'nden 'Kan Bağışı' kampanyasına destek

Mersin İl Tarım Müdürlüğü yöneticileri ve personelleri Kızlay’ın ’Kan Bağışı’ kampanyasına destek amacıyla kurulan çadırda kan verdi.

Mersin İl Tarım Müdürlüğü yöneticileri ve personelleri Kızlay'ın 'Kan Bağışı' kampanyasına destek amacıyla kurulan çadırda kan verdi.


Mersin İl Tarım Müdürlüğü bahçesine kurulan çadırda kan bağışı yapan İl Tarım Müdürü Arif Abalı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasını desteklediklerini belirterek, "Kan bağışı oldukça önemlidir. Çünkü her zaman herkesin ihtiyacı olabilir" dedi.



"Kan bağışı oldukça önemli"


Kızılay'ın savaşta ve barışta, doğal afetlerde, her zaman her yerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu kaydeden Abalı, " İl Müdürlüğümüzün katıldığı etkinlik gerçekten çok verimli olacaktır. Kan bağışı oldukça önemlidir, herkesin ihtiyacı olabilir ve olduğu zamanda kesinlikle bulunması gereken bir ilaçtır. Kızılay Kan Merkezinin yürüttüğü Kan Bağışı Kampanyasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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