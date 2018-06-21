Mersin iş dünyası TOBB genel kurulundan mutlu döndü

Mayıs ayında gerçekleştirilen TOBB seçimli 74. Genel Kurulu’nda birlik bünyesinde önemli görevler üstlenen Mersin iş dünyası temsilcileri, basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, MDTO Başkanı Cihad Lokmanoğlu, Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir ile ilçe oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Lokmanoğlu, Mersin’in odalar birliğinde temsil gücünün son zamanlarda arttığını ve bugün üstlenilen görevler ile en güçlü dönemine geldiğini dile getirdi. TOBB genel kurulu toplantısında güzel gelişmeler yaşandığını kaydeden Lokmanoğlu, "Bölgemizde faaliyet gösteren oda ve borsaların temsilcileri Ankara’dan önemli görevler üstlenerek döndü. Ülkemiz özel sektörünün sorunlarına çözüm üretmek adına üstlenilen bu görevler, kentimiz adına da heyecan ve umut vericidir. Mersin iş dünyası, yaklaşık 50 yıl aradan sonra Ankara’da, TOBB çatısı altında bu kadar güçlü bir şekilde temsil edilecektir. 1960’lı yıllarda Mersin Ticaret Borsası’ndan Emin Yıldız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Fehami Kuzeyman ile Mustafa Nihat Sözmen TOBB’un Yönetim Kurulu’nda görev almışlardı. Bu vesileyle değerli iş insanlarımız merhum Emin Yıldız’ı, merhum Fehami Kuzeyman’ı ve merhum Mustafa Nihat Sözmen’i saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Genel kuruldan yeni sorumluluklarla döndüklerinin altını çizen Lokmanoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kabul ettiği torba yasayla 21 kişiye çıkarılan TOBB Yönetim Kurulunda yer aldım. MTSO Başkanımız Ayhan Kızıltan, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan yardımcılığına seçildi. MTB Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Özdemir TOBB Genel İdare Kurulu üyeliğine ve Ticaret Borsaları Konsey üyeliğine seçildi. MDTO Meclis Başkanı Levent Dipçin, şahsım, Başkan Yardımcımız Jozef Atat ve sayman üyemiz Atahan Çukurova, Deniz Ticaret Odaları Konsey üyeliğine seçildi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Ferudun Torunoğlu Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Kaya Ticaret Borsaları Konsey üyeliğine seçildiler. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ile odamız Meclis üyesi Ayla Harp TOBB Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğine seçildiler. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarı da TOBB Turizm Komisyonuna seçildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Mustafa Kabadayı TOBB Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi üyeliğine seçildi" şeklinde konuştu.

"Bu görevlendirmeler bölgemizin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır"

Görevlendirmelerin önemli olduğuna vurgu yapan Lokmanoğlu, "Bu görevlendirmeler bölgemizin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ülkemiz iş dünyasının ve ekonomisinin nabzını tutan TOBB’da hem kentimizin hem de camiamızın daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Bizler içinde yaşadığı kente gönül vermiş, üyelerine ve kente hizmet etme ortak paydasında birleşmiş, ülkesi adına yeni sorumluluklarla donanmış iş insanları olarak, iş dünyamıza ait sorunları TOBB çatısı altında çözebilmek için birlikte daha güçlü ve daha verimli bir şekilde çaba gösterirken, bölgemizin sesini karar alıcılara daha gür bir şekilde ileteceğimize yönelik arzumuzu ve kararlılığımızı da buradan bir kez daha vurguluyoruz. Bu kentte faaliyet gösteren tüm oda ve borsalar geçmişten beri, kentin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere çalışmalar yapıyor. Kentin geleceğini ilgilendiren karar ve adımlarda samimi, iyi niyetli ancak birbirinden kopuk ve bağımsız adımlar atmak yerine, hele ki Ankara’da bu kadar güçlü bir temsil fırsatı bulduğumuz böyle bir dönemde meslek odalarımızın ve kentin tüm dinamiklerinin ’birlikte’ hareket etmesinin büyük yarar getireceğine inanıyoruz. Hem ülkemizin hem kentimizin kalkınması için verdiğimiz mücadeleyi yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Abdullah Özdemir ise Mersin’de 9 tane oda ve borsa bulunduğunu dile getirerek, "Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Bugün gelinen nokta tesadüf de olabilir, sözlerimizin dikkate alınması da olabilir ama neticesi sevindirici. Öte yandan iller iller ile ülkeler ülkeler ile yarışır. Biz her yerde Antalya, Gaziantep, Adana ile yarışmamız lazım. Adana’da, Gaziantep’te ne varsa Mersin’de de olsun diyoruz" dedi.

Başkan Ayhan Kızıltan da TOBB genel kurulu sonucunda güzel bir tablonun ortaya çıktığını ifade ederek, "Aramızda ufak tefek rekabet olmadı değil. Kendi içimizde de rekabetler oldu ama neticede güzel sonuçlar elde ettik. Herkese başarılar diliyorum. Hep birlikte güzel şeyler paylaşacağız. Komşu odalar ile işbirliği içine girip belki de bir bölgesel kalkınma stratejisi ortaya koşmamız lazım. Onun için sık sık bir araya gelmemiz, ortaya bir stratejik kalkınma planı koymamız gerektiğine inanıyorum. Mersin çok geniş bir hinterlanda hizmet eden bir şehir. Güneydoğu’dan Karaman’a çok geniş bir hinterlanda hizmet ediyor. Mersin’in imkanları ne kadar iyileştirilir ise civardaki illere ve Türkiye’ye de o kadar iyi hizmet ederiz" diye konuştu.