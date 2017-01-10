Mersin İtfaiyesi 2016 görev hizmet sayısını ikiye katladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2016 yılında hizmet görev sayısını ikiye katlayarak 13 bin 976 olaya müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri geçen yıl 2015 yılına oranla daha fazla mesai yaparak hizmet sayısını ikiye katladı. 7/24 her koşulda vatandaşın hizmetinde olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, görev alanı olan 15 bin 620 kilometrekare alan dahilinde 6 adet müdürlük, 14 grup amirliği ve bu amirliklere bağlı 16 istasyon, 105 araç ve 677 personel ile hizmet vermeye devam diyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2015 yılında 6 bin 168 olan görev sayısı, 2016 yılında 13 bin 976 oldu.

Mersin’de 29-31 Aralık 2016 tarihleri arasında meydana gelen sel felaketinde 4 bin 857 olaya müdahalede eden Mersin İtfaiyesi’nin 5 bin 743 kez göreve çıktığı Aralık ayı en yüksek müdahalede bulunulan ay olurken, 543 olay ile Şubat ayı en düşük ay oldu.