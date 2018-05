’sü düzenlenen Mersin Kalite Sempozyumu, ‘İletişimde Kalite’ temasıyla gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki sempozyumun açılışında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kalitenin günümüzde en önemli konulardan biri olduğunu ve gelişen rekabetin kaliteyi artırdığını söyleyerek, "Tüm dünyada kalitede mükemmellik dediğimiz seviyeye ulaşma yönünde hızlı bir çaba devam etmektedir. Bu uğraşlar beraberinde de iletişimde de kaliteyi öngören süreçleri getiriyor. İnsanlar bu kadar hızlı baş döndürücü gelişme içerisinde en büyük sıkıntıyı iletişimde çekiyor. Teknolojinin gelişmesi ve iletişimde birçok modellerin de devreye girmesi ile beraber iletişimde kalitenin önemi ortaya çıkmıştır. İletişimde kaliteden bahsedebilmemiz için de sorun çözme yeteneğinin olması gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz. Hayatta kaliteli olmak, kaliteyi yakalayabilmek için insanlarımızı kaliteli hale getirmemiz lazım. Kaliteyi yakaladığımız zaman ülkemizi, dünyamızı daha iyi hale getirebiliriz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise tarihin en konforlu döneminde yaşayan insanların hatayı algılamaktaki temel formülünün yanlış olduğunu vurgulayarak, "Tüketim çağının insanları olarak her şeye ’sahip olmaya’ çalışıyor, hızla tüketiyoruz. Kendimiz dışında her şeyi ve herkesi köle gibi görüyoruz. Herkesten ve her şeyden bizi mutlu etmesini bekliyoruz. İşin aslı, ’doğru sevmeyi’ bilmiyoruz. Oysa sevmek, ’sahip olmak’ değil sahiplenmektir, sorumluluk üstlenmektir. Korumak, kollamak, geliştirmek, yaşatmaya çalışmaktır. Mutlu olmakla yetinmeyip mutlu etmeyi de bilmektir. ’Ben’ değil ’biz’ merkezli düşünebilmektir” diye konuştu.

Sürdürülebilir yaşam döngüsünün ancak sevgi odaklı kurulabileceğinin altını çizen Kocamaz, “Daha konforlu yaşamak için daha çok tüketmek, daha çok tüketebilmek için daha çok üretmek kısır döngüsünü hep birlikte kıralım. Dünyamızın geleceğini, gelecek kuşakların hak ve hukukunu koruyacak, sürdürülebilir yaşam döngüsünü mümkün kılacak Sevgi Odaklı Medeniyeti kurma onurunu hep birlikte paylaşalım” şeklinde konuştu.

EFQM mükemmellik modelini hakkıyla uygulamanın ve benimsemenin tüm insanlığı aşk derecesinde sevmek anlamına geldiğini de belirten Kocamaz, “Kalite odaklı EFQM mükemmellik modelini benimsemek, aslında vatanımızı, dünyanın ekosistemini ve tüm insanlığı aşk derecesinde sevmek demektir. Yüksek bir insanlık idealini gerçeğe dönüştürmeye karar vermek demektir" ifadelerini kullandı.

KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı da hızla değişen dünyada dönüşüme liderlik etmenin öneminden bahsederek, dönüşümün doğru bir modelin kılavuzluğunda olabileceğinin altını çizdi. Pilavcı, “EFQM mükemmellik modeli gerçekten bütünselliği içeren bir model. Artık kalite konusu, tek boyutlu, sadece işin ya da hizmetin kalitesini anlatan bir konu değil. Var olabilmek, ülkemizin rekabet gücünü arttırabilmek ve bu ülkede yaşayan her insanın yaşam kalitesine katkıda bulunabilmek dönüşmekle mümkün. Bunun çok önemli bir parçası da doğru iletişimdir. İnsanlık olarak var olduğumuz günden bu yana iletişim halindeyiz. İletişim bana göre etkili iletişlim kriteri ile değerlendirilmeli. Bugün bir tuzakla karşı karşıyayız. Teknoloji bu kadar hızla gelişirken, elimizde iletişim için bu kadar fazla materyal ve araç varken ’Biz nasıl iletişiyoruz’ konusuna dikkatle bakmamız lazım. İletişim etkisi aslında bütünsellikten geçiyor" dedi.

Konuşmaların ardından sempozyum 4 oturum şeklinde gerçekleştirildi.