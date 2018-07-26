Mersin Kent Konseyi’nden balık çiftlikleri tepkisi

turizm dalgasının merkezi olmak yerine, balık çiftliklerinin yeni adresi olma bahtsızlığı uygun görülmüştür. Bizler bunu kabul etmiyoruz" dediler.

178 kurum, kuruluş ile meslek odaları ve derneklerin temsil edildiği Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu, son toplantısında balık çiftlikleri konusunu ele aldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır Mersin kamuoyunun gündeminde olan balık çiftlikleri konusunun yakından takip edildiği bildirildi.

"2 gün gibi kısa sürede yer seçim kararı verildi"

Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, Mersin Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün, ’18-20 Şubat 2008 tarihleri arasında ilimizde su ürünleri yetiştiriciliği için potansiyel alanların belirlenmesine yönelik yapılan teknik çalışma sonucu nihai yer seçim kararlarının alındığı’ yönündeki açıklaması hatırlatılarak, "Ne yazık ki 2 gün gibi kısa bir sürede, yer seçim kararının verildiği görülmektedir. Mersin’in geleceğini yakından ilgilendiren, böylesine önemli bir kararda, yer seçiminin hangi bilimsel kriterlere ve verilere göre belirlendiği konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ayrıca yaşadığımız kentin yönetiminde söz sahibi olması gereken yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmamıştır ve halkın katılımı söz konusu olmamıştır. Bilimsel veriler dikkate alınmadan, sadece mevzuat açısından konunun değerlendirilerek, bu kadar kısa süre içerisinde yer seçiminin yapılması doğru bir yöntem değildir" denildi.

"Turizm merkez olmak yerine, balık çiftliklerinin yeni adresi olma bahtsızlığı uygun görüldü"

Mersin’in payına 2. turizm dalgasının merkezi olmak yerine, balık çiftliklerinin yeni adresi olma bahtsızlığının uygun görüldüğü savunulan açıklamada, "Bizler bunu kabul etmiyoruz. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı incelendiğinde, su ürünleri yetiştiriciliği için potansiyel alanlar olarak belirlenen bölgelerde, ’Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ çerçevesinde nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının üreme alanları ile Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlikede olan türler listesine dahil edilen ’Akdeniz Fokları’nın yaşam alanlarının da bulunduğu önemli doğal yaşam alanlarının olduğu görülmektedir. Kurulması planlanan balık çiftliklerinin yer aldığı bölgelerde, plan kapsamında belirlenen 6 adet turizm merkezi bulunmaktadır. Ayrıca kültür balıkçılığı yapılması planlanan bölgelerin çevresinde sit alanları mevcuttur. Dana Adası’nda 2016 yılında yapılan arkeolojik araştırmalarda, dünyada bir benzeri daha olmayan 274 geminin aynı anda inşa ve tamir edildiği Kilikyalılardan kalma antik tersane kalıntıları bulunmuştur. Bölgede su altında batık gemi kalıntıları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılması, kentin anayasasını oluşturan çevre düzeni plan hükümlerine ve planın ruhuna uygun değildir" ifadelerine yer verildi.

"Bu büyük hatadan bir an önce dönülmelidir"

Bunun yanında, bölgede kültür balıkçılığının faaliyete geçmesinin, Türkiye’nin en uzun ve en temiz denizlerini kirleteceği, ekosistemi bozacağı, görsel çirkinlik oluşturacağı ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan Akdeniz Fokları ve caretta carettaların üreme ve yaşam alanlarını olumsuz etkiyeceği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi; " Ayrıca Dana Adası’nda bulunan antik tersane kalıntılarına, önemli sit alanlarına ve yakın gelecekteki turizm potansiyeline zarar verecektir. Turizm politikamızın ana hedeflerinden birisi doğal, tarihi ve kültürel değerlerimiz ile doğal bir kaynak olarak gördüğümüz kıyıların korunması ve akılcı kullanımıdır. Özellikle doğal zenginlikleri, tarihi ve arkeolojik potansiyeli ile ekolojik özelliklerinden dolayı turizm potansiyeli yüksek bir kent olan Mersin’de, balık çiftlikleri gibi yatırımlar ve bu kapsamda yapılan planlamalar ve yer seçim kararları, üzerinde dikkatle durulması, uzmanlar tarafından her yönü ile detaylı olarak tartışılması gereken bir konudur. Muğla’da balık çiftliklerinin kurulması büyük bir hataydı. Bu çiftliklerin orada oluşturduğu kirlilik ve geri dönüşü zor ekolojik tahribat uzmanların ve kent dinamiklerinin çiftlikler kurulmadan önce yaptıkları uyarılarda ne kadar haklı olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi aynı süreci ilimizde yaşıyoruz. Bu büyük hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi halde bugünün sorunları ilimiz için yarının dev problemlerine dönüşecektir. O zaman çok daha zor ve daha yüksek maliyetleri gerektirerek zorlayıcı çözümleri bulmak zorunda kalacağız."