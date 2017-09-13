Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Haydar Ergülen’in

Konuyla ilgili MTSO’dan yapılan açıklamada, değerlendirme kurulu kararına yer verilerek, "Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere, yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür" denildi.

Bu kapsamda, 2017 yılı için önerilen adaylar arasından, çağdaş şiirde sesi, duyarlığı, imge örgüsü, konuları, kelime paleti ve yalın söyleyişiyle hemen tanınan bir şiir kurarak, kuşaklar arasında ortaklaşa bir algı ve estetik haz zemini oluşturan, Anadolu’nun kadim kültürüyle mayalanmış bir duyarlığı şiirde güçlü bir damar halinde işlettiği, çeşitli şiir etkinliklerinde görev alarak şairlerin buluşmasına, tanışmasına, uluslararası ilişkiler kurmasına ortam hazırladığı için Haydar Ergülen’in ödüle değer bulunduğu bildirildi.