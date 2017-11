Mersin Kızılay 68 bin hedefine emin adımlarla gidiyor

Saltuk Buğra Özcanlı, ’Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can’ sloganıyla kan bağışı almaya devam ettiklerini belirterek, "Kızılay olarak Mersin’deki özel ve devlet tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Bu yıl 68 bin ünite kan almayı hedefledik. Şükürler olsun 10 aylık süre, bizim hedeflerimiz doğrultusunda geçti. Bundan sonra da vatandaşlarımız yapacağı kan bağışlarıyla, yıl sonuna 68 bin ünite kan alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kan bağışlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcanlı, Türk Kızılay’ı olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de bütün hastanelerin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Anamur ilçesinden Tarsus’a kadar bütün hastanelerin kan ihtiyacını Kızılay’ın karşıladığını vurgulayan Özcanlı, "’Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can’ sloganıyla devam ettiğimiz bu yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Yaz aylarında sıcakların artmasıyla beraber, insanların yaylalara, yazlıklara gitmesinden dolayı kan bağışında minimum da olsa bir düşüş izlenmektedir. Ancak biz insanların gittikleri yaylalara, yazlıklara ekipler göndererek, bu kan bağışındaki düşüşü önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olmaktayız. Halkımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor ve kan bağışı konusunda bizlere desteğini esirgemiyor. Yine sabit olan kan bağış noktalarımızda kan alma faaliyetlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"İlk 10 ay hedeflerimiz doğrultusunda geçti"

Yılın ilk 10 ayını Mersin Kan Merkezi olarak başarıyla kapattıklarını kaydeden Özcanlı, "İnşallah bundan sonraki süreçte de bu böyle devam edecek. Mersin’in tüm kan ihtiyacı Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Hasta ve hasta yakınları mağdur olmadan, birilerini bulmaya çalışmadan, gönüllü bağışçılarla bunu yapacağız, zaten yapıyoruz. Bu yüzden 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyimizi kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz. Aklında soru işaretleri olanlar olabilir, ön yargılı olanlar olabilir veya ben şu sebepten dolayı kan bağışı yapamam deyip, aslında o sebebin kan bağışı için engel olmadığını bilmeyebilir. O yüzden halkımızın kan bağış noktalarımızı ziyaret etmelerini, buradaki uzman hekimlerimiz ve uzman sağlık ekiplerimizden doğru bilgiyi onlardan almalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz yıl sonuna 68 bin ünite kan almaktır"

2017 yılı için 68 bin ünite kan almayı hedeflediklerinin altını çizen Özcanlı, "Hedefimiz doğrultusunda ilk 10 ayı güzel bir şekilde kapattık. İnşallah son 5 ayıda alnımızın akıyla kapatacağız. Yanlış bir inanış var. Soğuk havalarda kanım azalır, kanım çekilir, üşürüm kan bağışı yapamam deniliyor. Yaz aylarında da bu sıcakta kan verilmez, sakıncalı gibi insanların belli başlı yanlış bilgileri var. Zaten bizim her kan bağış ekibimizde doktorlarımız olduğu için bizim ilk önce kan aldığımız insanlara zarar vermemek olduğu için, doğru bilgiyi o doktorlarımızdan alabilirler. Eğer uygun olmasa zaten o hekimlerimiz, o kişilerden kan bağışını kabul etmezler. Bizim için uygun kriterleri karşılıyorsa, kan değerleri yerindeyse, tansiyonu normalse zaten hava şartları çok fazla etkilemeden biz kan bağışını alırız. Kişi nasıl bize sağlıklı bir şekilde kan bağışı için geldiyse, yine aynı şekilde sağlık bir şekilde evine yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle negatif grubu kanlar zor bulunuyor"

Toplumda A ve 0 pozitif kan gruplarının fazla bulunduğunu ifade eden Özcanlı, "Ancak negatif gruplar daha az bulunuyor. Şöyle bir inanış var, ’benim kan grubumdan çok insan var, o kadar kişi kan veriyor benim vermeme gerek yok’, bu yanlış bir durumdur. Çünkü arz talep meselesi vardır. Bir toplumda ne kadar kan grubu fazlaysa, o kadar da ihtiyaç olur. Bizim için en değerli kan her türlü kandır. Ancak bazen A-B negatif gibi, 0 negatif, B negatif gibi çok çok az bulunan kan grupları vardır. Büyük cerrahi operasyonlarda çok fazla kan tüketimi gerebilir. Özellikle bu gruplarda bazen sıkıntıya düşebiliyoruz. O yüzden her kan grubundan vatandaşımızın mutlaka bizi ziyaret etmesini, kan bağışında bulunmasını istiyoruz ancak çok çok az bulunan negatif grubuna sahip olan vatandaşlarımızın mutlaka düzenli olarak kan vermesini istiyoruz. Tabi erkekler 3 ayda bir, kadınlarımız ise 4 ayda bir düzenli olarak kan verebilirler" dedi.

"Lösemili ve kanserli hastalar için ’beyaz kan’ da bağışlayalım"

Halkın kan bağışı denildi mi aklına hep kırmızı kanın geldiğini söyleyen Özcanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında bir de halk arasında ’beyaz kan’ olarak bilinen aferez trombosit kanı vardır. Biz sloganımızda bağışlanan her kan kurtarılan 3 can dediğimiz olay aslında alınan kanın 3 ayrı bölüme ayrılıp, 3 farklı hastaya verilmesinden geliyor. Kan dediğimizde aklımıza gelen ilk şey kanın kırmızı kısmıdır. Ancak biz bağışçımızdan aldığımız bir ünite kanın kırmızı kısmını, taze donmuş plazma kısmını ve pıhtılaşma hücrelerinin bulunduğu kısım diye 3’e ayırıyoruz. Bunlar da 3 farklı insana veriliyor. O yüzden bağışlanan her kan kurtarılan 3 can diyoruz. Tabi kırmızı kanın yanında birde lösemili ve kanserli hastaların kullandığı halk diliyle ’beyaz kan’ olarak bilinen aferez trombosit kanı vardır. Bu bulunması zor bir kandır ve totel de ömrü 4 ile 5 gün olan, saklama ömrü çok fazla olmayan bir kandır. Bu kan sadece kanserli ve lösemili hastalarımızda kullanılır. Bu kanın alımı ortalama 40 ile 50 dakika sürer. Kan bağış merkezimizde bu kanı almaktayız ve uygun kriterlerde, uygun şartlardaysa uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra bu aferez trombosit kanı da alınmaktadır. O yüzden normal kanla beraber halkımızdan beyaz kan konusunda da bağış yapmalarını bekliyoruz."