Mersin Limanı personelinden anlamlı destekı

Bölgesel Hayırseverlik Etkinliği’ kapsamında, hasta ve dezavantajlı çocuklar için 163 bin TL bağış topladı.

Türkiye’nin en büyük limanlarından olan Mersin Limanı, sorumlu şirket anlayışıyla yeni sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Birçok sosyal projeye destek veren ve şirketlerin bulundukları çevrede üstlenmek zorunda oldukları rolün önemine inanan PSA, Avrupa, Akdeniz ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan limanlarında eş zamanlı olarak ’2. Bölgesel Hayırseverlik Etkinliği’ düzenledi.

Mersin Limanı çalışanları da proje kapsamında bingo çekilişi, kitap kampanyası, konserler, yiyecek-içecek satışları, kermesler, halay şenliği gibi çeşitli ekinlikler yaparak, 81 bin 500 TL bağış topladı. Toplanan bağış miktarı kadar MIP yönetiminin de katkı sağlamasıyla toplam rakam 163 bin TL’ye ulaştı. Toplanan yardımların hasta ve dezavantajlı çocuklar ile gençlerin ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi.

Akfen Holding ve PSA International ortaklığında kurulan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., 11 Mayıs 2007 tarihinde T.C.D.D. Mersin Liman İşletmesini 36 yıl süreyle devralmıştı. Mersin Limanı, Ortadoğu ve Karadeniz ile olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla, Akdeniz Bölgesi’ndeki ana konteyner limanlarından biri durumunda.