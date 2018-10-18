Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük konteyner limanı oldu

MIP, böylece Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu başarıda 2016 yılında hizmete sunulan EMH 1 terminalinin büyük rol oynadığını, önümüzdeki beş yıl içinde 450 milyon dolarlık yatırımın da limana kazandırılacağını ifade etti. Daele, "Mersin Limanı'nda ilk 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçlendi. Bu, MIP tarihinde aynı zamanda yeni bir rekordur. Kaydedilen başarıda 2016 yılında hizmete sunduğumuz EMH 1 terminali büyük rol oynadı. Önümüzdeki beş yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. MIP'in bölge deniz taşımacılığının merkezi konumunu koruması için liman tesislerini global ölçekte inşa edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek üzere hazırlıklarımıza başladık" dedi.

Bu yıl operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla bir adet rıhtım vinci, 5 adet saha vinci, 3 adet reach stacker ve 3 adet boş konteyner istif makinesi yatırımı yaparak operasyona kazandırdıklarını belirten Daele, “Ekipman yatırımlarımız yanında genişleme yatırımlarımız da devam ediyor. 2016 yılının Ağustos ayında hizmete sunulan EMH terminalinin birinci aşamasıyla kapasitemiz 1,8 milyon TEU'dan 2,6 milyon TEU'ya çıktı. MIP, bu sayede 15 metre drafta sahip mega gemileri ağırlayabiliyor” diye konuştu.

MIP'in Doğu Akdeniz'in lider limanı olma konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Daele, “MIP olarak bu hızlı gelişimin paralelinde dünya ligindeki rekabet gücümüzü artıracak, ihracatçı ve ithalatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlayacak inovatif projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda en önemli gelişmelerden biri ithalat ve ihracatta bekleme sürelerini kısaltacak gümrük entegrasyonunun sağlanması oldu. Pilot liman seçilerek ilk kez MIP'te hayata geçirilen ‘Konteyner ve Liman Takip Sistemi' sayesinde Gümrük İdaresi Sistemi ile MIP Terminali İşletim Sistemi entegre edildi. Böylece gümrük denetimlerinin etkinliği arttı, limana gelen-giden konteynerlerin liman içi hareketleri dahil olmak üzere etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra ihracattaki muayene süreçlerinin kısaltılması amacıyla yaptığımız “Konteyner Tarama” yatırımının da operasyona son derece olumlu yansımaları oldu" şeklinde konuştu.

Mersin Limanı'nın dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Daele, "Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gereklidir. Ancak bu sayede Mersin'in ‘Doğu Akdeniz'in önde gelen limanı' olma hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.