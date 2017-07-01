Mersin Limanı’na ilk mega gemi geldi

PSA ve Akfen Holding ortaklığıyla işletilen Mersin Uluslararası Limanı’nda geçen yıl tamamlanan 650 milyon TL tutarındaki dev yatırımın ardından, 368 metre uzunluğundaki YM World konteyner gemisi, East Med Hub Terminali’ne geldi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den (MIP) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılki yatırım ilk meyvelerini vermeye başladı. Dev yatırımlarla birlikte konteyner hatlarının mega gemilerine ev sahipliği yapmaya başlayan MIP, geçen yıl hizmete sunulan East Med Hub (EMH) Terminali’nde, 368 metre uzunluğa ve 14 bin TEU kapasiteye sahip “YM World” isimli mega konteyner gemisini ağırlayarak, liman ve bölge tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye’nin önde gelen endüstri şehirlerine verdiği hizmetin yanı sıra komşu ülkeler ve Orta Doğu ticaretinin dünyaya açılan kapısı olan MIP, East Med Hub Terminali’nde daha yüksek drafta (su derinliği) sahip gemileri kabul etmeye başladı ve Akdeniz’den Orta Doğu ve Uzakdoğu ülkelerine servis yapan dev gemilerin tercihi oldu. Bu devlerden ilki; Yang Ming, Hapag Lloyd, Nyk, Mol ve K-Line gibi armatörleri bünyesinde barındıran ve ‘The Alliance’ çatısı altında hizmet veren Akdeniz Servisi’ndeki “YM World” gemisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mersin’e ilk kez uğrayan mega konteyner gemisi, Mersin Uluslararası Limanı’na şimdiye kadar yanaşmış en büyük gemi olma özeliğini taşıyor.

“East Med Hub Terminali, mega gemilere Mersin’in kapılarının açılmasını sağladı”

MIP Genel Müdürü Frans Jol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konteyner gemilerinin son yıllarda muhteşem bir büyüme gösterdiğini, tüm dünyada daha yeni ve daha büyük konteyner gemilerinin hizmete girdiğini belirtti. Mersin’in global deniz taşımacılığı merkezi durumunu koruması için liman tesislerini mega gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek zorunda olduklarını vurgulayan Jol, “EMH Terminali’nin tamamlanmasıyla şu an denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayabilir durumdayız ve hatta fazlasını yapıyoruz. MIP, sadece mega gemilere hizmet verebilmenin ötesinde, mega gemilerin Mersin’e gelip direkt uğraklardan ve kısa sefer sürelerinden yararlanabileceklerini de kanıtlamıştır” dedi.

“Dünya klasmanında rekabet edebilen bir liman haline geldik”

Mersin Uluslararası Limanı A.Ş.’nin, dünya ölçeğinde bir liman haline gelmek için 2007 yılından bugüne kadar büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Jol, “Bu yatırımların sonucu olarak, bugün yıllık 1 milyon 500 bin TEU konteyner, 9 milyon ton konvansiyonel yük elleçleyen, yıllık toplam işlem hacmi 30 milyon tonu aşan, bu bölgede dünya klasmanında rekabet edebilen bir liman haline gelmiştir. Geçen yıl hizmete sunduğumuz EMH Terminali’nin 1. aşamasıyla kapasitemiz 1,8 milyon TEU’dan 2,6 milyon TEU’ya çıkmıştır. Artık 400 metre uzunluğunda ve 15,8 metre drafta sahip mega gemileri ağırlayabiliyoruz. Bugün dünya klasmanında rekabet edebilen bir liman haline geldik” ifadelerini kullandı.