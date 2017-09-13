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13 Eylül 2017 14:20

Mersin Limanı’ndaki uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Mersin Limanı’nda bir TIR’da ele geçirilen 1 milyon 190 bin adet ecstasy hapla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Mersin Limanı’ndaki uyuşturucuyla ilgili 5 kişi tutuklandı

13 Eylül 2017 14:20


Edinilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, İtalya’nın Trieste Limanı’ndan Kuzey Irak’a transit gitmek üzere Mersin Limanı’na gelen yabancı bir TIR’da şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, TIR’ın dorse tabanında zulalanmış halde 120 poşet içerisinde toplam 1 milyon 190 bin adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 kilo 773 gram ağırlığındaki uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 120 milyon lira olduğu ifade edilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken, olayla ilgili 2 kişinin ise arandığı bildirildi.




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