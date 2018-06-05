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05 Haziran 2018 11:29

Mersin Matematik Olimpiyatları sona erdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’15.

Mersin Matematik Olimpiyatları sona erdi

05 Haziran 2018 11:29

Mersin Matematik Olimpiyatları’ sona erdi.


Program sonrası Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MEÜ Rektör Yardımcısı Erol Yaşar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Murat Gizir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Özdemir, akademisyenler, yarışmaya katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.


Törende konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, "Matematik olimpiyatlarının sorgulama, düşünme ve analitik düşünme becerimizi geliştirecek olan böylesi akıl oyunlarının hayal ettiğimiz gerçek ilerlemeye gidecek yolun kaldırım taşları olduğuna inanıyoruz" dedi.


Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir ise, "Bu olimpiyatlara katılan öğrenciler hem kendilerini sınama hem de yaşıtlarını tanıma fırsatı elde ediyor. Son yıllardaki atılımıyla sadece Mersin ili sınırları içinde kalmayıp bölgesel bir kimlik kazanan Mersin Matematik Olimpiyatlarının gelecekte ulusal düzeyde de yapılması hepimizin ortak dileğidir" ifadelerini kullandı.


Olimpiyat Düzenleme Kurulu Başkanı ve Matematik Bölüm Başkanı Hanlar Reşidoğlu da Mersin Matematik Olimpiyatları hakkında bilgi vererek, matematiğin analitik düşünce tarzını geliştireceğini söyledi. Olimpiyatları kazanamayan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini, kazanamayan öğrencilerin de matematik alanına değer katacak çalışmalar yapabileceğini sözlerine ekledi.


Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.




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