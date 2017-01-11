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11 Ocak 2017 17:00

Mersin, modern mezbahalara kavuşuyor

Mersin, modern mezbahalara kavuşuyor

11 Ocak 2017 17:00

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce Mersin’de sağlıksız koşullarda kesim yapılan mezbahaların yerine hijyenik, sağlıklı ve modern mezbahaları hizmete açmaya ve modernizasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerine hizmet verecek olan Yakaköy Mezbahası’nın yapımı tamamlandı. 540 metre karelik alanı ile hizmet veren ve günlük 40 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan kesimi kapasitesine sahip Yakaköy Mezbahası, modern ve son teknoloji sistemleri ile Mersinlilerin hizmetine açıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim hatlarının ayrı ayrı yer aldığı Yakaköy Mezbahası’nda 400 metreküp alana sahip günlük 35 ton kırmızı et kapasiteli 4 adet soğuk hava odası, 120 metre küp alana sahip günlük 4 ton depolama kapasiteli 2 adet sakatat soğuk hava odası, 30 metre küp alana sahip günlük 2,5 ton kapasiteli -40 derece ve 165 metreküp alana sahip günlük 10 ton kapasiteli -18 derecelik şoklama odaları bulunuyor. Mezbahada ayrıca 5 sakatat odası da hizmet veriyor.
Modern ve hijyenik sistemlerle donatılan Yakaköy Mezbahası’nda hayvan hakları ve refahına uygun olarak hazırlanan padoklarda bekletilen hayvanların kesimleri, resmi veteriner hekimler tarafından kulak küpesi, nakil belgesi ve pasaport kontrolleri yapıldıktan sonra kesim öncesi hijyenik koşullarda ve havada yapılıyor. Tüm işlemlerinin monoraylar ile gerçekleştirildiği ve usulüne uygun olarak damgalanan etler, frigofirikli et nakil araçları ile et satış yerlerine naklediliyor. Mezbahada ayrıca kesim sonucu açığa çıkan atık suyun temizlendiği bir arıtma tesisi de bulunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yakaköy Mezbahası’nın yanı sıra yine son teknoloji kesim ve muhafaza sistemlerine sahip olan Silifke ve Tarsus mezbahaları da büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi faaliyetleri ile hizmet veriyor.
Modern ve hijyenik mezbahaları Mersinlilerin hizmetine kazandırmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayında faaliyete geçmesi planlanan Gülnar Mezbahası’nın ise modernizasyon çalışmaları devam ederken, Erdemli Mezbahası inşaatının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Anamur ve Mut ilçelerine yapılacak mezbahalarla ilgili çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.



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