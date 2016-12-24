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24 Aralık 2016 14:50

Mersin Mut’ta kar kalınlığı 60 santime ulaştı

Mersin Mut’ta kar kalınlığı 60 santime ulaştı

24 Aralık 2016 14:50

Mersin’in Mut ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kar kalınlığı 60 santimetreyi aşarken Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yağışların ardından başlayacak olası yağmurun da etkisiyle sele karşı vatandaşları uyardı.
20 yıl sonra ilk kez yağan ve 2 gün boyunca devam eden kar, Mersin’in Mut ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar birikintilerinin etkisiyle iş yerlerinin önünde bulunan bazı gölgelikler ise çöktü. Kaymakamlık binası önündeki 2 araç, biriken karın etkisiyle çöken gölgeliğin altında kalarak hasar gördü.

"Sel felaketi yaşanabileceği endişesi içindeyiz"
Karın yağmura dönüşmesinden endişe eden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Kar yağışının durmasının ardından hafif de olsa yağmurun yağması ve biriken karların erimesiyle birlikte sel felaketi yaşanabileceği endişesi içindeyiz. Bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyoruz. Sel felaketine karşı biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa önlem almayı sürdüreceğiz" dedi.
İlçeye bağlı mahallelerdeki 4 ağılın tavanının çökmesi sonucu 395 küçükbaş hayvanın telef olmasına çok üzüldüklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Zarar gören halkıma geçmiş onlarla aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Bize düşen yardım konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Mahsur kalan araçları belediye ekipleri kurtarıyor
İş yerlerine kar birikintisinden gidemediklerini dile getiren oto elektrikcisi Erkan Sandal, "Çok zor durumdayız, iş yerlerimizin gölgelikleri kar birikintisine dayanamadı göçtü. Altında onlarca araç kaldı. Yetkililerin bir an önce yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.
Öte yandan, mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesince kurtarılıyor. Şehir merkezinde Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi ekipleri, karla mücadelesini ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle çatıların temizliği için seferber olan belediye personeli aralıksız çalışıyor.



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