Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Kar Mesaisi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan orman köylerinin yollarını açmak için mesai gözetmeksizin çalıştıkları bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bölgelerde yolları araç ve yaya trafiğine açtıkları belirtilirken, aynı zamanda hasta olan ve yolda kalan vatandaşların yanı sıra yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım ettikleri ifade edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Müdürlük personelinin mesai gözetmeksizin teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, “Toroslar’da bir haftadır yoğun bir kar yağışı var. Dolayısıyla orman köylerinin ve Yörüklerin bulunduğu yerlerde ve ana arterlerde kapanan yolları açmak için çalışmaları mesai gözetmeksizin sürdürüyoruz. Amacımız, her şeyin en güzeline layık olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyarak, ulaşım açısından da en az sıkıntıyla bu günlerin atlatılmasıdır” dedi.