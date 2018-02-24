Mersin örnek il oldu

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuklar sorununu minimize etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, özellikle çöp toplama sektöründe çalıştırılan küçük yaşta Suriyeli çocukların aileleri tespit edilerek Türkçe ve Arapça bilgilendirme yapılıyor. Tercüman aracılığı ile çocukların aileleriyle görüşülerek, çocukların sokakta çalıştırılmamaları konusunda uyarılıyor. Öğrenim çağına gelmiş çocukların ise ivedi olarak okula devamı sağlanıyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk haklarının gerek uluslararası sözleşmeler gerekse Türkiye’deki kanun ve yönetmeliklerle güvence altına alındığını belirterek, "Bu nedenle başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimleri ve kamu kurumları çocukların haklarını gözetmek ve onlara her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır" dedi.

Çocukların birlikte yaşama kültürü, paylaşımcılık ve her türlü istismardan korunması için alınması gereken tedbirler bütününün hayata geçmesiyle, ülkenin geleceği olan çocukların sağlıklı bireyler olarak Türkiye’nin modern bir toplum olması için önemli bir kazanım sağlayacağını kaydeden Sarı, "Mersin’de çocuk hakları ve sokakta çalışan çocuklar odaklı yaptığımız çalışmalarla, yürüttüğümüz projelerle diğer illerimize örnek olduk. Mersin, son 13 yılda çocuk odaklı projelerin en fazla uygulandığı ve başarılı olduğu örnek illerimizden biridir. Son olarak SODES destekli sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonu projesi başarı ile uygulanmaktadır" diye konuştu.

"Çocuğun yeri sokağın olumsuz koşulları değil evi, okulu ve çocuk bahçesidir" diyen Sarı, Ankara’da yapılan 18. Çocuk Danışma Kurulunda alınan kararlar gereğince, çocuk katılımının artırılması için çocuk haklarının tanıtımına il genelinde ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.