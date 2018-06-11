Mersin Ortadoğu Hastanesi’nden emekli ve çalışanlara indirim

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nden yapılan açıklamada, emeklilere sağlık indirimi imkanı sağlandığı belirtildi. Hasta kabulüne devam eden hastane, onkoloji hastalarına sağladığı ücretsiz muayene ve servis imkanından sonra bu seferde üroloji servisinde tedavi gören ve görecek olan emekliler ile çalışanlara da yüzde 50 indirim imkanı sağlayacak. Başhekim Doç.Dr. Caner Özer, 45 hekim ve 220 yataklı hastanede yapılan tedavilerin de yakından takip edildiğini açıkladı.

Özer, Ramazan Bayramından sonra üroloji servisinde tedavi görecek olan emekli ve çalışanların yüzde 50 indirim imkanından faydalanabileceklerini belirterek, “Emekli ve çalışanlara üroloji servisinde tedavi gören hastalarımıza bayramdan sonra indirim imkanı sağlıyoruz. Burada amacımız kaliteli hizmetimizi emekli ve çalışanlara sunmak. Hastane olarak bundan sonraki süreçte de hastalarımıza ciddi imkanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastane olarak sağlık hizmetlerinde etik değerleri, güveni, saygınlığı, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini temel ilke edinen ve kurumsal kimliği ile öne çıkan bir kuruluş olduklarını kaydeden Özer, "Burada tedavi olan ve hastanemizde gözetim altında olan hastalarımıza ve hasta yakınlarına da hizmet ediyoruz. Onların memnuniyeti bizim açımızdan her şeyin üstündedir. 10 yıldır bunu en iyi şekilde yapan hastanemiz bundan sonraki dönemde de aynı özveri ile hizmetlerine devam edecektir" diye konuştu.