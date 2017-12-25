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25 Aralık 2017 17:22

Mersin polisi, çeşitli suçlara karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı

Mersin polisi yaptığı çalışmalarla, 4 ayrı olayda 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin polisi, çeşitli suçlara karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı

25 Aralık 2017 17:22


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde yaptığı çalışmalarla 4 ayrı olayda, çeşitli suçlardan aranan şüpheli şahısları suç ve suç unsurlarıyla birlikte ele geçirdikleri bildirildi. Açıklamaya göre, Üseli Yolu Portakal Mahallesi üzerinde ekipleri gören 6 şahsın etrafa poşet atarak kaçtı. Çalılıklar içerisinde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 11 adet kağıtlara sarılmış 91 gram esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bunun üzerine kaçan şahısların peşine düşen polis, M.C, F.Y., R.Y., M.A., M.G. ve U.Ç. isimli 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) ise otogar girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Mersin plakalı araç sürücüsünün üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Polis, araç sürücüsü A.D.’yi gözaltına aldı.


Polis ekipleri, Yalınayak Mahallesi’nde de durumundan şüphelenerek durdurdukları Mersin plakalı araç içerisinde yaptıkları aramada, H.D. isimli şahsın üzerinden 28 adet kağıtlara sarılmış 18 gram eroin ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.


Arpaçsakarlar Mahallesi Otoban yan bağlantı yolu üzerinde ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu Antalya plakalı araçta yapılan aramada ise 8 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.




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