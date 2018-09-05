Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik, Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite kayıtlarının başladığı bu günlerde hem Mersin’deki hemde kent dışından gelen öğrencileri bilgilendirmek amacıyla çalışma başlattı. Kenttin belli noktalarında stant kuran polisler, öğrencileri terör, uyuşturucu ve güvenli internet konusunda bilgilendiriyor. Özellikle uyuşturucu ve terör konusunda öğrencileri bilgilendiren ekipler, zor durumda kaldıklarında polisi aramalarını istediler. Öğrencilere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda da uyaran ekipleri, ’bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele’ ve ’teröre birlikte dur diyelim, teröristi ihbar et huzur ve güvenliğe destek ol’ broşürleri dağıttı.