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16 Haziran 2017 14:18

Mersin polisi sokak satıcılarına nefes aldırmıyor

Mersin polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği huzur uygulamasında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi sokak satıcılarına nefes aldırmıyor

16 Haziran 2017 14:18

Uygulamada 20 gram esrar, 7 paket satışa hazır kokain ile 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gelen ihbar ve istihbaratları değerlendirerek, yaptığı uygulamalarla da sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu ve Kurdali mahallerinde uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada şüpheli araçlar durdurulup aranırken, şahısların GBT sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Ekipler ayrıca bölgede terk edilmiş metruk binaları da kontrol ederek, uyuşturucu madde aradı. Yapılan uygulamada 20 gram esrar, 7 paket satışa hazır kokain ile 28 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu madde ticareti suçundan R.E. ve T.E. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.




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