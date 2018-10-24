Mersin polisi suçlulara göz açtırmıyor

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 870 paket gümrük kaçağı sigara, 36.5 kilo kaçak tütün, 270 gram uyuşturucu ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, olaylarla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ekim ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarda, Çankaya Mahallesi'ndeki 4 ayrı iş yeri ile Barbaros Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramada, 870 paket değişik markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 36.5 kilo tütün ile 52 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Bu olayla ilgili 5 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı bir başka çalışmada ise iki ikamet ile 1 işyerinde yapılan aramada, 20 adet paketlenmiş 270 gram uyuşturucu, 20 gram metamfetamin, 4 adet değişik markalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 88 adet dolu fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile tüfeklere ait 33 adet dolu kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 35 adet dolu fişek ile 10 adet Kaleşnikof namlulu silaha ait dolu fişek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin aynı ay içerisinde hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda da çalıntı bir otomobil ele geçirilirken, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları saptanan 5 şüpheli yakalandı.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ay içinde yaptıkları çalışmalar sırasında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.