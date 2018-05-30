Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 12:11

Mersin polisinden öğrencilere ’güvenlik internet’ eğitimi

Mersin’de öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’Güvenli İnternet Erişimi, Güvenli Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı’ konularından bilgilendirildi.

Mersin polisinden öğrencilere ’güvenlik internet’ eğitimi

30 Mayıs 2018 12:11


Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda en çok uygulanan ’e- hırsızlık’ yöntemlerini öğrencilere anlatan polisler, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz wi-fi ağları, virüs ve programların dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını vurguladılar.


Öğrencileri, kişisel bilgileri güncelleme amaçlı gelen e-postalara itibar etmemeleri konusunda uyaran emniyet görevlileri, e-posta ile gelen dosyalara devamlı şüphe ile yaklaşılması gerektiğini belirttiler. "Kablosuz ağınızı ve internet bağlantınızı paylaştığınızda işlenecek herhangi bir bilişim suçuna yer sağlamaktan başınız ağrıyabilir" diyen görevliler, şu bilgileri verdi; "Önemli verilerinizin mutlaka yedeğini alın ve farklı bir ortamda saklayın. İnternete yüklenen fotoğraflara güvenmeyiniz. Size bedava ürün, hizmet veya ödül vaat eden mesajlardan ve sitelerden uzak durunuz. Bilgisayarda antivirüs, güvenlik yazılımları yüklü ve güncel olmasına dikkat edin. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmadan önce site ile ilgili ön araştırma yapmanız faydanıza olacaktır. İnternet üzerinden oynanan oyunların büyük bir kısmı kullanıcıyı bağımlı yaptığı için zararlı olduğu aşikardır."


Programa katılan öğrenciler, video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilirken, merak ettiklerini de soru -cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular.


’Güvenli internet’ programı kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarında il merkezindeki okullarda toplam 5 bin 150 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.


Öğrencilere seminer sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından broşür dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç