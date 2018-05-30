Mersin polisinden öğrencilere ’güvenlik internet’ eğitimi

Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda en çok uygulanan ’e- hırsızlık’ yöntemlerini öğrencilere anlatan polisler, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz wi-fi ağları, virüs ve programların dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını vurguladılar.

Öğrencileri, kişisel bilgileri güncelleme amaçlı gelen e-postalara itibar etmemeleri konusunda uyaran emniyet görevlileri, e-posta ile gelen dosyalara devamlı şüphe ile yaklaşılması gerektiğini belirttiler. "Kablosuz ağınızı ve internet bağlantınızı paylaştığınızda işlenecek herhangi bir bilişim suçuna yer sağlamaktan başınız ağrıyabilir" diyen görevliler, şu bilgileri verdi; "Önemli verilerinizin mutlaka yedeğini alın ve farklı bir ortamda saklayın. İnternete yüklenen fotoğraflara güvenmeyiniz. Size bedava ürün, hizmet veya ödül vaat eden mesajlardan ve sitelerden uzak durunuz. Bilgisayarda antivirüs, güvenlik yazılımları yüklü ve güncel olmasına dikkat edin. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmadan önce site ile ilgili ön araştırma yapmanız faydanıza olacaktır. İnternet üzerinden oynanan oyunların büyük bir kısmı kullanıcıyı bağımlı yaptığı için zararlı olduğu aşikardır."

Programa katılan öğrenciler, video gösterileri, güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilirken, merak ettiklerini de soru -cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular.

’Güvenli internet’ programı kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarında il merkezindeki okullarda toplam 5 bin 150 öğrenciye eğitim verildiği bildirildi.

Öğrencilere seminer sonrasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından broşür dağıtıldı.