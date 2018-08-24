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24 Ağustos 2018 13:59

Mersin sahillerinde bayram tatili hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Mersin sahilleri tatilcilerin akınına uğradı.

Mersin sahillerinde bayram tatili hareketliliği

24 Ağustos 2018 13:59

Tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahil bandına sahip olan kentte denizin tadını çıkarıyor.


18 Ağustos tarihi itibariyle başlayan 9 günlük bayram tatili, Mersin’deki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Tatilin başlamasıyla birlikte yerli turistlerin tercihi, 324 kilometrelik geniş sahil bandı ile yine Doğu Akdeniz’in incisi Mersin oldu. Erdemli ilçesinden Anamur’a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar, denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarıyor.


Yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e büyük ilgi gösterdiğini belirten turizmciler, otellerdeki doluluk oranlarının en üst seviyeye çıktığını, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından yaşanan bu hareketliliğin kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler. Turizmciler, kentteki 23 bin yatak kapasiteli tesislerin tamamının dolduğunu kaydettiler.


Kentin önemli turizm bölgeleri Ayaş, Kızkalesi, Narlıkuyu, Atakent ve Susanoğlu’na akın eden tatilciler ise sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, hem bölgenin yemeklerinin tadına baktılar hem de tarihi yerlerini yakından görme fırsatı buldular.




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