Mersin sahillerinde 'Zumba'

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Salsapark Dans Spor Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen, sahilde zumba etkinliği ile Mezitli Sahili renkli görüntülere sahne oldu.

Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda popülerliğini arttıran ve müzikle sporun vücut bulduğu bir fitness programı olan zumbanın Mezitli Sahil Bandı'nda gösterilmesine katkı sundu. Yabancı ve Türkçe hareketli müzikler eşliğinde sahilde kurulan sahnede dans eden Mersinliler, Salsapark Dans Spor Kulübü eğitmenlerinin yaptıkları hareketleri tekrar ederek, müziğin ritmine kendilerini bıraktı ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

"Mersinliler zumbayı sevdi"

2. Kademe Sosyal Latin Dansları ve Salsa Eğitmeni Gökay Daşdan, "Mersin'de 18-19 yıldır dans eğitimleri vermekteyiz. Salsapark Spor Kulübü'nün kurucusu, aynı zamanda da baş eğitmeniyim. Mersin'e dans ettirmeye ve Mersin'de dansı sevdirmeye çalışan birisiyim. Mersinli zumba severlere, hareket etmek isteyenlere kalori yaktırıyoruz, dans ettiriyoruz. Keyifli bir etkinlik oldu. Mersinliler zumbayı sevdi" dedi.

"Zumba yapmaktan çok keyif alıyorum"

19 yalındaki, üniversite öğrencisi Zehra Şanaral da "Çok mutluyum. Çok keyif alarak yapıyorum. 3-4 aydır kursa gidiyorum zaten. Kendimi baya geliştirdim. Burada da bu gösteriye katılmak istedim. Zumba yapmaktan çok keyif alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Sahilde böyle bir etkinliğin düşünülmüş olması çok güzel. Gerçekten belediyemiz spor konusunda gerekeni yapıyor. Bu gösteri de çok güzel oldu. Sahilde yapmamız, kendimizi göstermemiz iyi oldu" ifadelerini kullandı.