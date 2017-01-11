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11 Ocak 2017 12:31

Mersin Satranç Sporu Kulübü, “Şah”larını bekliyor

Mersin Satranç Sporu Kulübü, “Şah”larını bekliyor

11 Ocak 2017 12:31

Mersin Satranç Sporu ve Üstün Zekalılar Araştırma Geliştirme Kulübü faaliyetlerine başladı.
Mersin’de kurulan ve faaliyete başlayan Satranç Sporu ve Üstün Zekalılar Araştırma Geliştirme Kulübü Başkanı Bekir Çelen, “Mersinli satrançseverleri, kulübümüz çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz” dedi.

Amaç; satranç sporunu sevdirmek düşünme kabiliyeti ve zekayı geliştirmek
Kulüp Başkanı Bekir Çelen, derneğin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında şunları kaydetti;
“Satranç sporunu geliştirmek ve sevdirmek, ülkemizde satrancı tanıtmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek, sevdirmek, satranç bilgi ve kültürünü çağdaş bir düzeye yükseltmek ve yurt içi ve dışında ülke satrancını temsil etmek, satrancın bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, satranç ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmak, İnsanlığın menfaatine olarak insan zekasını tanımlamak ve geliştirmek, zekanın yapısı, özellikleri ve kullanımı konusundaki araştırmaları teşvik etmek, üstün yeteneklilerin keşfedilip eğitilmesinin ülkemiz açısından önemini ortaya koymak.”

Satrançın “şah”larını bekliyoruz
Teknolojinin her geçen gün geliştiğini, özellikle çocukların bilgisayar başlarında çok vakit geçirdiklerini, bu durumun aileler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Başkan Çelen, kuruluşunu gerçekleştirdikleri kulüp ile çocukları satranç sporu ile tanıştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu konuda ailelerden de gerekli duyarlılığı beklediklerini kaydeden Çelen, “Çocuklarımızın zihinsel gelişimine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan satranç sporunda, Mersin’imizin ‘Şah’larını, geleceğin satranç ustalarını kulübümüze bekliyoruz. Satranç sporu ile tanışan çocuklarımızın, analitik düşünme yeteneği kazanarak, zihinlerini geliştirerek hayatın diğer alanlarında da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Kuruluşunu yeni gerçekleştirdiğimiz derneğimizin tüm çaba ve gayretimiz bu yönde olacak. Derneğimiz, Mersinli satrançseverlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



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