Mersin Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü, yeni sezon için perdelerini açtı

Bu sezon Mersinli tiyatro severler için biri çocuk oyunu olmak üzere iki oyun sahneleyecek olan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, son provalarını da tamamlayarak seyircisiyle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini, 'Düğün Ya da Davul' isimli oyunla açtı. Haşmet Zeybek'in yazdığı ve Ahmet Aksoy'un yönettiği oyunda, kırsal kesimde geçerliliğini koruyan evlenme gelenekleri çeşitli açılardan seyirciye sunuluyor. Geleneksel Türk tiyatrosu öğelerinden büyük ölçüde yararlanılan oyun, köy seyirlik oyunlarının sahneye uyarlanmış hali olarak dikkat çekiyor.

Şehir Tiyatrosu, çocukları da unutmadı

Yeni sezonda perdelerini çocuklar için açan Şehir Tiyatrosu, Ahmet Önel'in yazdığı ve Ümit Adıgüzel'in yönettiği 'Becerikli Kanguru' isimli oyunla, küçük tiyatro severlere 'merhaba' diyecek. Oyunda, hayvanların hep birlikte yaşadığı ormana, Avustralya'dan bir kangurunun gelmesiyle yaşanan olaylar anlatılıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Zaten Mersinli vatandaşlarımızda var olan kültür ve sanata olan ilgiyi, bu alanda yaptığımız çalışmalarla pekiştirdik. Şu anda konservatuvarı, tiyatroyu, halk oyunlarını, kent orkestrasını bünyesinde barındıran ender belediyelerden birisiyiz. Bu yönde çalışmalarımız, önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir" dedi.

Mersin Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Düğün Ya Da Davul' isimli oyun her cuma akşamı saat 19.30'da, çocuk oyunu olan 'Becerikli Kanguru' ise her Pazar saat 13.30'da Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak Mersinli sanatseverlerle buluşuyor.