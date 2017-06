Mersin Şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak ile protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, dualar ederek, şehit ailelerinin acılarını paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mersin Şehir Mezarlığı içindeki Şehitlik’te düzenlenen törene, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak’ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Fatih Erhan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ettiği tören, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan duaların ardından, Vali Çakacak, eşi Kevser Çakacak, Tuğamiral Yıldız ve Başkan Kocamaz ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktılar. Vali Çakacak ve eşi ile protokol üyeleri ayrıca şehit aileleri ile yakından ilgilenerek, acılarına ortak oldular.

Tören sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Çakacak, milletçe bir Ramazan Bayramı’na, huzur, birlik ve beraberlik içinde erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mübarek bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirten Çakacak, "Yarın inşallah bayrama erişeceğiz. Temennimiz huzur içerisinde Cenabı Allah’ımız bizleri bayrama eriştirmesidir. Her bayram arife gününde öncelikle şehitlerimizle bayramlaşıyoruz, şehitliğimize geliyoruz. Bu vatan, bayrak, kutsal değerler için hayatını ortaya koymuş aziz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz, Kuran-ı Kerim okuyup, dualar ediyoruz ve onlara olan saygımızı, minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma demektir. Biz önce bu dayanışmayı şehit ailelerimizle gösteriyoruz" diye konuştu.

Şehit ailelerinin şehitlerin millete emaneti olduğunu vurgulayan Çakacak, "Biz hep onlarla beraberiz. Her zaman onların yanındayız. Devletini sevgisi, şefkatini, sıcaklığını her zaman şehit ailelerimize birlikte hissetmek istiyoruz. Mutluluklar, sevinçler paylaşıldıkça artar, acılar paylaşıldıkça azalır. Biz sadece bayramlarda değil şehit ailelerimizin acılarını her zaman paylaşıyoruz. Şehit ailelerimiz bizimde ailelerimiz. O yüzden biz şehitlerimize bizim minnet borcumuz var. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Bir toprağın vatan olması için bedel ödenmesi gerekiyor. İşte aziz şehitlerimiz bu toprakları bize vatan yapmak için bedel ödediler. Burayı vatan yapan şehitlerimizi bizlere emanet etti. Bizde bu emaneti en güzel şekilde sahip çıkmak zorundayız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek, güçlü bir şekilde geleceğe bakmak durumundayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün Mersinli hemşehrilerimin, ülkemizin güzel insanlarının, tüm İslam aleminin Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı Allah’ım nasip etsin" şeklinde konuştu.