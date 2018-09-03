Mersin Serbest Bölge’de ticaret hacmi 1,6 milyar dolara ulaştı

Bu rakamla bölgedeki ticaret hacmi yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, Mersin Serbest Bölgesi’nde oluşturulan istihdamda 2017 yılının Haziran ayından itibaren, Aralık ayı sonuna kadar azalış eğilimi görülse de 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren artış görülmüş, bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 4 artışla çalışan işçi sayısı 8 bin 749 yükseldiği görüldü. Bölgede faaliyet gösteren firma sayısında 2018 Mart ayından itibaren azalış eğilimi devam ederken, Haziran ayı sonunda bölgede yer alan firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik azalışla 436’ya geriledi. Firmaların faaliyet ruhsatları 2017 yılı Haziran ayı sonuna göre özellikle ’alım satım’ faaliyetleri konusunda azalışın etkisiyle yüzde 3’lük daralmayla 680’e geriledi. Bölgedeki yatırım harcamaları 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın üzerinde gerçekleşse de ikinci çeyrekte Nisan 2017’deki yurt dışından bölgeye yapılan demirbaş yatırımlarındaki belirgin artışın oluşturduğu baz etkisiyle, geçen yılın ikinci çeyreğinin altında kaldı. Söz konusu gelişmeler paralelinde yılın ilk yarısında yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalışla 12,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bölgedeki ticaret hacminde önceki 2 yılın Ocak-Haziran döneminde gözlenen daralma, 2018’in Şubat ayından itibaren Haziran ayı sonuna kadar geçen yılın üzerinde seyir izlemesiyle ilk 6 aylık dönemde yüzde 17’lik artışla 1,6 milyar dolara ulaştı. Söz konusu gelişmede sanayi grubunda ’islenmis petrol ürünleri’ alt sektör grubunda hem bölgeye girişler hem de bölgeden çıkışlardaki artısın katkısı oldu. Yılık ilk yarısında bölgedeki ticaret hacminin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesinde Türkiye ve Avrupa ülkelerinden hem bölgeye girişler hemde çıkışlardaki ticaret hacmi ile Asya’dan bölgeye yapılan ticaret hacmi artışının etkisi oldu. Dönemsel olarak hem bölgeye hem Türkiye’ye girişlerde hemde bölgeden çıkışlarda 2018’in ilk çeyreğindeki artışın, ikinci çeyrekte yerini azalışa bıraktığı gözlemlendi. Bölgeden Avrupa’ya çıkışlarda 2018’in ilk çeyreğindeki artışın, ikinci çeyrekte yerini sınırlı azalışa bıraktığı, Avrupa’dan bölgeye girişlerde ise yılın ilk dönemindeki sert düşüsün, ikinci çeyrekte yerini artışa bırakmasında ticaret hacminin Haziran ayında yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına katkısı oldu.

Bölgedeki ticaret hacmi Haziran 2018’de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23’lük artışla 254 milyon dolara ulaştı. Söz konusu gelişmede hem bölgeye giriş hemde bölgeden çıkışı yapılan meyveler ile işlenmiş petrol ürünleri ürün gruplarının katkısı olduğu görüldü. Dönemsel olarak son 5 aydır dalgalı seyir izleyen ticaret hacminin Mayıs ayına göre yüzde 16’lık daralmada hem bölgeye giriş hemde bölgeden çıkışlarda dokumacılık mamulleri, gıda sanayi ürünleri ile makine sanayi mamullerinin payı oldu.