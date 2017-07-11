‘Mersin sizi çağırıyor’ tanıtım filmlerine sosyal medyada büyük ilgi

Hedef, bu filmlerle yaklaşık 6 milyon kişiye ulaşarak, tatil için Mersin’i tercih etmelerini sağlamak.

Mersin, turizm pastasından aldığı payı büyütmek adına iç turizme yöneldi. Tanıtım çalışmalarında öncelik bu yıl Gaziantep, Kayseri ve Ankara’ya verildi. Gelecek yıl hedeflenen il sayısı 11’e çıkacak. Daha geniş kitlelere ulaşmak adına bu kez sosyal medya hedef alındı. ‘Mersin sizi çağırıyor’ sloganıyla hazırlanan 30’ar saniyelik tanıtım filmleriyle sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıldı. Ramazan Bayramı’nda ilki, ardından da ikincisi yayınlanan tanıtım filmleri bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından izlendi. Temmuz ayı sonuna kadar iki adet kısa film daha tatilcilerin beğenisine sunulacak. Proje sonunda en az 5-6 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

“Mersin’in Gizemi filmi çok beğenilince yola yeni filmlerle çıktık”

MTSO 25 No’lu Seyahat Acenteleri, Konaklama, Eğlence, Sanat, Spor İşletmeleri Meslek Komitesi’nin aldığı karar ve MTSO Yönetiminin desteği ile yeni bir çalışma başlatıldı. MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizmci Fuad Budur, yazılı bir açıklama yaparak, yeni tanıtım çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

Geçen yıl düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu-MEDITOUR 2016 kapsamında çekilen ‘Mersin’in Gizemi’ (Mystery of Mersin) isimli tanıtım filminin büyük beğeni toplayıp, dikkat çektiğini anımsatan Budur, bu çalışmanın devamını getirmek istediklerini belirtti. Çekilen Mersin Tanıtım Filmi’nin katıldığı yurtdışı yarışmalardan başarıyla dönmesi, şehir içi ve şehir dışından birçok kurum ve kuruluş tarafından beğenilip, tanıtım materyalleri arasında kullanılmasının talep edilmesi sonrasında yola yeni tanıtım filmleriyle devam edilmesi fikrinin doğduğunu ifade eden Budur, “Günümüzde en yaygın kullanılan iletişim araçları arasında sosyal medya yer alıyor. Bu noktadan hareketle biz de hedef kitle olarak sosyal medya kullanıcılarını seçtik. Mystery Of Mersin ismi ile facebook hesabı oluşturduk. Ardından yine internet üzerinden tanıtım çalışmalarına başladık. Bu yıl başlangıç yılı olması adına çalışmalarımızı Gaziantep, Kayseri ve Ankara olmak üzere 3 ille sınırladık, ancak gelecek yıl daha yoğun bir hazırlıkla bu sayıyı 11’e çıkarıp 11 ildeki görünürlüğümüzü artırmayı planlıyoruz” dedi.

“İki kısa filmimiz büyük ses getirdi”

Bu çerçevede yaptıkları çalışmaları anlatan Budur, “Mersin’in tarihini, mutfağını, denizi ve konaklama imkanları ile doğa ve macera alternatiflerini anlatan 30’ar-40’ar saniyelik tanıtım filmleri hazırladık. Bunlardan ilki Ramazan Bayramı’nda ‘Mersin’de Tarih Seni Çağırıyor’ sloganıyla yayınlandı. Kısa bir süre sonra ‘Mersin’de Lezzet Seni Çağırıyor’ sloganıyla hazırladığımız ikinci kısa filmimiz yayınlandı ve büyük ses getirdiğini söyleyebilirim. Temmuz ayı sonuna kadar diğer iki filmimizi de yayınlayarak ilk etap çalışmamızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“İnteraktif tanıtımlar sürecek”

Oluşturulan sosyal medya hesabının kampanya sonrasında da açık kalacağını ve interaktif tanıtıma devam edileceğini kaydeden Budur, şöyle devam etti: “Şu anda yaptığımız tanıtımın sonuçlarını raporlar halinde takip ediyoruz. Hangi mahallede, hangi semtte ne kadar izlendiğimizi görüp gelecek yıl için yol haritası oluşturacağız. Ardından ilgili kentlerde billboardlarda yer alacağız. Sonrasında ise yine adı geçen kentlere Mersin’i tanıtan, kentimize ait ürünlerin sergilendiği bir otobüs göndererek çalışmamızı sürdüreceğiz.”

Tüm bu çalışmaları yaparken yerel firmalardan hizmet almaya özen gösterdiklerini de vurgulayan Budur, gerek tanıtım filminin çekiminde gerekse sosyal medya tanıtımlarında Mersinli firmalarla çalıştıklarını sözlerine ekledi.