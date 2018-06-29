Mersin spor merkezleri törenle açıldı

Edip Buran Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, kurum personeli ve sporcu aileleri katıldı. Törende konuşan Müdür Güneş, spor merkezleri ve engelli spor merkezlerinde 35 farklı branşta 5 bini aşkın sporcu ile bugün start verildiğini belirterek, "Gençlerimizinin yaz döneminde hoşça vakit geçirmesi, hem bedensel hem de ruhsal anlamda daha dinamik olması açısından Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz her yıl il spor merkezleri düzenlemektedir. Bundan dolayı da Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir, güçlü bir devlettir. Tarihinden aldığı gücün yanı sıra en büyük gücü siz sevgili gençlerden almaktadır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Biz idareciler bu düsturla hareket ediyoruz. Bu yıl gençlerimizin üzerindeki ay yıldızlı formalar Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve Mersin Valimiz Ali İhsan Su’nun hediyesidir. Katkılarından dolayı Bakanımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. Şu ortam gösteriyor ki sizin ay yıldızlı milli takım tişörtlerinizle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla, yurttaşıyla ve gençleriyle birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya haykırışının vesilesidir bu. Mersin’den dünyaya haykırıyoruz. Diyoruz ki Mersin’deki gençlik, birlik ve beraberlik içindedir" diye konuştu.

Bu birlik ve beraberlik sürdüğü sürece kimsenin Türkiye Cumhuriyeti’ni bölemeyeceğini vurgulayan Güneş, "Mersin gençliği ve Türk gençliği izin vermeyecektir. Gençler sizler spor tesisler konusunda çok şanslısınız. Akdeniz Oyunlarında ve ondan sonra da Mersin’de spor ve gençlik adına çok büyük yatırımlar yapıldı. Şu ana kadar Mersin’e 580 milyonu aşan yatırım yapıldı ve yatırım yapılmaya devam ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara bulunan gençlerimize spor hizmeti vermek için 15 yaylaya spor tesisi yaptık. İl spor merkezlerimizin yaz spor okulları kapsamında yaylalarda gençlerimize spor yaptırma imkanı sağladık. Ayrıca 15 yayla da hayata geçen spor merkezlerinin yanı sıra 20 spor merkezi daha yaparak toplamda 35 spor merkeziyle gençlerimize yaylalarda spor yapma imkanı sağlayacağız. Mersin artık tarihiyle, kültürüyle, deniziyle anılmıyor. Mersin artık spor turizmiyle anılıyor. Türkiye geneli bu yıl 102 bini aşkın sporcu Mersin’de ki müsabakalara geldiler. Bu ciddi bir rakamdır. Mersin dostluğun ve kardeşliğin merkezi oldu. Bu tür müsabakalar iller arası gönül köprüleri kurar ve sizlerin arasında gönül köprüleri kurabildiysek ne mutlu bize. Bunlar bize sevinç ve gurur verir. İl spor merkezlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Yıl boyunca spor yapmak isteyen spor tesislerimizden faydalanabilirler" dedi.

Konuşmaların ardından Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ardından artistik cimnastik ve judo branşı gösterileri yapıldı. Törenin sonunda ulusal, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye verildi.