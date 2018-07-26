Mersin-Tarsus OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

MTOSB hizmet binasında gerçekleşen toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başladı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi. Toplantı sonrasında Vali Su beraberindeki heyetle birlikte MTSOB’deki firmaları ziyaret etti. Su,ziyaretleri sırasında firma sahiplerinden imalat aşamaları, ürünler ve ihracat durumu hakkında bilgi aldı.
Öte yandan Mersin-Tarsus otoyol bağlantı kavşağı çalışmalarını yerinde inceleyen Su, yüklenici firmanın şantiye şefliğine geçerek, firma yetkililerinden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.