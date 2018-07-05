Mersin Teknopark, Firma Performans Endeksi’nde 4. sıraya yerleşti

sırada yer aldı.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde bulunan Teknopark hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın yanı sıra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tufan Ballı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mersin Teknopark, Firma Performans Endeksi sonuçlarına göre dördüncülüğü aldı

Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantıda, açıklanan firma performans endeksi sonuçlarına göre Türkiye genelindeki Teknoparklar arasında dördüncü sırayı alan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, önümüzdeki dönemlerde daha da üst sıralarda yer alabilmesi için neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı.

Toplantı, yeni gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.