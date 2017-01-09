Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nden ‘Tüketici Hakları’ toplantısı

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nün tüketici haklarına ilişkin tarafların eğitimi çalışmasının yıl sonu kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız, eğitime katılanların çeşitliği ile tüketici hakları konusunda geniş bir bakış açısı yakaladıklarını söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) eğitim çalışmalarının kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Vekili, İl Hukuk İşleri Müdürü Haluk Nuri Ballı da katıldı. Ballı, toplantıda yaptığı konuşmada, tüketicinin korunmasının Orta Asya’dan günümüze Türklerin tarihi misyonu olduğunu söyledi. Tüketicinin korunması için yapılan düzenlemelerin Türklerde Orta Asya’ya kadar dayanarak günümüze Ahi Evran anlayışıyla ulaştığını belirten Ballı, ancak bu tartının iki yönlü olduğunu, üreticinin hakkından çalmadan tüketiciyi korumanın esas olduğunu ifade etti.

Ticaret İl Müdürü Yıldız da Mersin’de gerçekleştirdikleri bu eğitim çalışmasının, katılımcıların çeşitliliği dolayısıyla Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi. Mersin Barosu, Tüketici Derneği, MTSO Komisyonları, üniversite akademisyenleri, Hakem Heyetlerince görevlendirilen bilirkişiler ve Mersin’de hizmet veren Hakem Heyeti Üyelerinin ortak katılımı ile geniş bir bakış açısı yakaladıklarını vurgulayan Yıldız, katılımcıların istek ve şikayetlerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Toplantıda daha sonra İl Hakem Heyeti Raportörleri Kasım Yetiş Coşkunfırat, İbrahim Yıldırım ve İl Hakem Heyeti Baro Temsilcisi Av. Sidar Karakaş, yaptıkları sunumlarla katılımcılara kanun ve uygulamalar hakkında bilgiler verdiler.