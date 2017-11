Mersin, Uluslararası Mersin Maratonu’na hazır

Uluslararası spor dünyasından 8 elit sporcunun da katılacağı 3. Uluslararası Mersin Maratonu’nun halk koşusuna şu ana kadar 51 bin 500 kişi kayıt yaptırdı. Başkan Kocamaz, daha iyi dereceleri hedefleyen maratoncuları, Türkiye’nin en iyi parkuruna sahip Mersin’de koşmaya davet etti.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsü düzenleyeceği Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl, profesyonel sporcuların katılacağı 42 kilometre maraton, 15 kilometre koşusu, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcular koşusu ve tekerlekli sandalye koşusu olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek yarışlarda, parkurlar Mersin’in tarihi ve kültürel zenginliğini ön plana çıkartacak şekilde hazırlandı. Koşulara katılmak için 28 Ekim 2017 tarihinde başlayan kayıtlar 29 Kasım’da sona erecek.

“Türkiye’nin en iyi parkuruna sahibiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu yıl ‘Mersin’e koş Mersin’de koş’ sloganıyla düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nun tanıtımını il protokolünün katılımı ile yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu ile milli atletler de katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, 10 bin yıllık tarihi, uçsuz bucaksız arkeolojik alanları, benzersiz doğal güzellikleri, verimli toprakları, barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü demografik yapısı, kendine özgü dini ve kültürel çeşitliliği ile Mersin’in, Türkiye’nin her bakımdan potansiyeli en yüksek illerinden biri olduğunu söyledi. Mersin’in marka değerini artırmak için bu potansiyelin en verimli şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kocamaz, Uluslararası Mersin Maratonu’nun koşu güzergahını belirlerken de Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkardıklarını vurguladı. Özellikle 1999 yılından bu yana kazı çalışmalarına aralıksız devam edilen Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nin uluslararası tanıtımı açısından Uluslararası Mersin Maratonu’nu önemli bir şans ve fırsat olarak gördüklerini ifade eden Kocamaz, “Dünyanın dört bir yanından maratonumuza katılacak olan yarışmacılar, kış mevsiminin ortasında ılıman bir iklim, düz bir zemin, tarih ile doğayı buluşturan muhteşem bir atmosferde yarışma keyfini yaşayacaklar. Türkiye’nin en iyi parkuruna sahibiz. Daha iyi dereceleri hedefleyen maratoncuları Mersin’e koşmaya, Mersin’de koşmaya davet ediyoruz” dedi.

“Ülkemizi en başarılı şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz”

Maraton Komitesinin, 3 Aralık’taki büyük buluşmaya her yönüyle hazır olduğunun altını çizen Kocamaz, “İlimiz genelinde 20 stant noktası, sosyal medya hesapları, sizlerin temsil ettiği ana akım medya mecralarıyla sıkı bir takım çalışması yürüterek ülkemizi yine en başarılı şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Avrupa Atletizm Birliği’nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa’nın en iyi maratonları arasına giren Uluslararası Mersin Maratonu’nu bir adım daha ileriye taşımak kararındayız. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) Yol Yarışları Kategorizasyonu’nda verdiği Bronz Kategorinin kriterlerini yerine getiriyoruz. Bir sonraki hedefimiz Altın Kategoriye yükselmektir” diye konuştu.

“50 bin hedefini aşarak 52 binlere ulaştık”

Maratona katılımın her geçen yıl katlanarak arttığına işaret eden Kocamaz, “İlk yılda bin 43 yarışmacının katıldığı maratonumuz, ikinci yıl 27 bini aşmış ve bu yıl da 50 bin hedefini aşarak 52 binlere ulaşmıştır. Ayrıca, geçtiğimiz yıl çeşitli kategorilerde verdiğimiz toplam 155 bin 550 liralık para ödülünü bu yıl iki katına çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl “Demokrasi Şehitlerimiz” temasıyla düzenledikleri maratonu, bu yıl “Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik” temasıyla gerçekleştireceklerini dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti: “Dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever hoşgörü, barış ve kardeşlik için Mersin’de buluşacak; insanlık değerleri için Mersin’de ter dökecekler. Farklı millet, din, dil ve medeniyetlere mensup olsalar da aynı insani gayeler etrafında bir araya gelecek sporcular, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu duruşu Mersin’de sergileyecekler.”

Göreve geldikleri 3,5 yılda spora her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini bildiren Kocamaz, hızla bir ‘spor kenti’ haline getirdikleri Mersin’in en kısa sürede ‘Türkiye’de sporun başkenti’ yapmayı amaçladıklarını söyledi. Bu hedefin uzak olmadığını belirten Kocamaz, 3. Uluslararası Mersin Maratonu’nun uluslararası camiada ses getiren bir organizasyon olması için her türlü hazırlığı yaptıklarını kaydetti. Markalaşma stratejilerinin başarısı için sponsor desteğinin şart olduğuna dikkat çeken Kocamaz, bu çerçevede, işadamlarından destek beklediklerini, sponsor olmak isteyen firmalara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Kocamaz, “Yaptığımız her uluslararası organizasyon sadece ilimizin değil aynı zamanda ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu noktada merkezi yönetimin vereceği destekler de son derece anlamlı ve önemlidir. Sizler aracılığı ile bu mesajımızı da merkezi hükümete iletmiş olalım. 3. Uluslararası Mersin Maratonu’nun başta Mersin’imiz olmak üzere, ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Maratona katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Aksu da Mersin’in atletizm organizasyonları açısından en rahat ve en olumlu kenti olduğunu dile getirerek, “Çünkü bize hiçbir iş kalmıyor. Her şey üst düzeyde tamamlanıyor. Burada İstanbul’un ortamından daha çok mutlu oluyorum. Çünkü buradaki insanların hedefleri daha yüksek. Mersin’den iyi bir maratoncu çıkmadı belki ama iyi bir maraton yatırımcısı çıktı. Tarihe altın harflerle geçecek Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.