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15 Ağustos 2018 12:27

Mersin Üniversitesi’nden ABD’ye tepki hükümete destek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü, ABD’deki Trump yönetiminin dünyayı parçalara, kutuplara bölmeye yönelik uygulamaları karşısında hükümetin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediklerini bildirdi.

Mersin Üniversitesi’nden ABD’ye tepki hükümete destek

15 Ağustos 2018 12:27


MEÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine ağır ve açık bir saygısızlık ve saldırı süreci başlattığı vurgulandı.


Trump yönetiminin, Türkiye’nin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek verdiği ifade edilen açıklamada, "Bu terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayrimeşru yollarla koruma girişiminde bulunmaktadır. Türk milletini ve meşru kurumlarını, gayrimeşru ve iyi niyet dışı baskılarla yönlendirmeye çalışmaktadır" denildi.


Yönetime geldiği ilk günden bu yana sadece Türkiye’ye ve Türk milletine değil, başka birçok ülkeye ve meşru yönetimlerine bu türden iyi niyet ve hukuk dışı sistematik uygulamalar yürüten Trump yönetiminin, bu günlerde Türkiye’ye karşı ekonomik unsurları, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, bir silah gibi kullandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi; "Bu tavır ülkemizin ekonomik düzenini, sosyal huzurunu ve ülke güvenliğini tehdit etmektedir. Trump yönetiminin dünyayı parçalara, kutuplara bölmeye yönelik bu uygulamaları karşısında ülkemizin meşru hükümetinin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."




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