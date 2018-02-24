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24 Şubat 2018 14:52

Mersin Valiliği Kıbrıs Muharip Gazilerini KKTC’ye gönderiyor

Mersin Valiliği, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kentte ikamet eden 25 Kıbrıs gazisini, eşleri ile birlikte 44 yıl aradan sonra KKTC’ye gönderiyor.

Mersin Valiliği Kıbrıs Muharip Gazilerini KKTC’ye gönderiyor

24 Şubat 2018 14:52


Bu çerçevede gaziler ve eşleri ile İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Ali İhsan Su, şehit ve gazileri dünyadaki en kıymetli varlıkları olan hayatlarını bu millete, bu vatana ve bu ülkeye adadıklarını dile getirerek, gaziliğin bu dünyada erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu söyledi. Su, "Bu anlamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında böyle bir proje gerçekleştirdik. Proje kapsamında 25 Kıbrıs gazimizi eşleri ile birlikte KKTC’ye göndermiş olacağız. 26 Şubat’ta yola çıkacak gazilerimize bir doktor ve mihmandar da eşlik edecek" dedi.


Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Mersinli gazilerimizin, 44 yıl sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek ilk kez savaştıkları topraklarda şehitlikleri ziyaret edip anılarını tazeleyeceğine dikkat çeken Su, vatan toprakları için canını feda eden şehitlere rahmet dilerken, gazilere sağlıklı ömür temennisinde bulundu.




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