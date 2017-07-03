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03 Temmuz 2017 11:34

Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliği’nden Mersin Valiliği görevine atanan Ali İhsan Su, bugün Mersin’de yeni görevine başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine başladı

03 Temmuz 2017 11:34

Mersin Valiliği önünde törenle karşılanan Vali Su, tek tek protokol üyeleriyle tokalaşarak tanıştı.


Vali Ali İhsan Su’nun bugün görevine başlaması dolayısıyla İnönü Bulvarı üzerindeki Mersin Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Törene, vali yardımcıları başta olmak üzere Mersin protokolü katıldı. Vali Su için Valilik binası önünde uzun bir kuyruk oluşurken, Su, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak tanıştı. Vali Su, tören mangasını selamlaması ve Valilik personelinin çiçek vermesinin ardından makamına geçti. Vali Su, makam kapısı önünde de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı.


Su, daha sonra basına kapalı olarak protokol üyeleriyle bir süre sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.




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