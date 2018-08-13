Mersin Vergi Dairesi’nden yapılandırma çağrısı

Güngör, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yapılandırma başvurularında yoğunlukla karşılaşmamaları açısından son günleri beklememeleri çağrısında bulunarak, "Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla ya da Mersin Vergi Dairesi Başkanlığımıza bizzat gelerek cevap alabilirsiniz. Vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularını en kısa sürede sonuçlandıracaklardır" dedi.

"Borcunuzu sorgulayın"

Vatandaşlardan, vergi borcu olup olmadığını sorgulamalarını da isteyen Güngör, "Toplumun her kesimini ilgilendiren birikmiş borçların faizsiz ve zamsız indirimli bir şekilde ödeme imkanı sunan yapılandırma kanunu kapsamında, her vatandaşın borcu olup olmadığını sorgulaması büyük önem arz etmektedir. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığımıza yapılandırma kapsamında müracaatlar üst seviyede olup, kanun kapsamındaki henüz müracaat edilmeyen borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren ve unutulması muhtemel olan motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları öğrenim katkı kredisi borçları ve ecrimisiller gibi alacaklar olduğundan, vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Mükelleflerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) veya vergi dairelerinden vergi borç sorgulaması yapması ve yapılandırma kapsamında borçları bulunmakta ise başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmalarında büyük fayda olduğunu vurgulayan Güngör, "Ayıca, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor" diye konuştu.