Mersin Yat Yarışları’ sona erdi.

1. Mersin Yat Yarışları, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası destekleriyle, 10-20 Metre arası D-1, D-2 ve D-3 kategorilerinde 10 tekne ve 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Birbirinden çekişmeli yarışların ardından D-1 kategorisinde, Mersin Yelken Akademi takımından Oytun Çalışlar birinci olurken, Hotler takımından Mert Pozcu ikinci, Fırat Kındı ise üçüncülük elde etti. D-2 kategorisinde de Andor takımından Derya Yalgın birinci, Efe Aras takımından Hakan Uysal ikinci ve Bukle takımından Buğra Reha Sakınç üçüncü oldu. D-3 kategorisinde ise Rozita takımından Ersin İlkiriloğlu birinci, Mersin Rota takımından Feridun Çatık ikinci ve Afilli takımından Nazım Önal üçüncü olma başarısı gösterdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Mersin Yat Yarışları ödül töreninin ardından sona erdi. Yarışmada başarı elde eden sporcular, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası (MTDO) Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, Mersin Marina Genel Koordinatörü Cengiz İnangül ve Türkiye Yelken Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Özgür Özcan’dan ödüllerini aldı.