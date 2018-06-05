Mersin Yat Yarışları sona erdi

Mersin Marina YYSK Kupası Yat Yarışları sona erdi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası destekleriyle gerçekleştirilen yarışmaya, 10-20 metre arası D-1, D-2 ve D-3 kategorilerinde 10 tekne ve 60 sporcu katıldı.

Mersin Marina’da iki gün süren birbirinden çekişmeli yarışların ardından D-1 kategorisinde Mersin Yelken Akademi takımından Oytun Çalışlar birinci olurken, Hotler takımından Mert Pozcu ikinci, Mersin Yelken Akademi takımından Fırat Kındı üçüncü oldu. D-2 kategorisinde Andor takımından Derya Yalgın birinci, Efe Aras takımından Hakan Uysal ikinci ve Bukle takımından Buğra Reha Sakınç üçüncülük elde etti. D-3 kategorisinde ise Rozita takımından Ersin İlkiriloğlu birinci, Mersin Rota takımından Feridun Çatık ikinci ve Afilli takımından Nazım Önal üçüncü olma başarısını gösterdi.

Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, Mersin Marina Genel Koordinatörü Cengiz İnangül ve Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Özgür Özcan tarafından verildi.