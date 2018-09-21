Mersin Yörük Kadınlar Çarşısı kadınlara umut oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin, Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği ile Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü 'Mersin Yörük Kadınlar Çarşısı' projesi, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara yeni bir umut oldu.

Toroslar ilçesinde yaşayan dezavantajlı Yörük kadınlarının iş gücüne ve istihdama katılımlarının arttırılması, becerilerinin ortaya çıkması, ekonomik olarak güçlenmeleri ve ülke ekonomisinde aktif rol almalarının hedeflendiği projede yer alan kadınların üretmiş olduğu el sanatları ve organik ürünler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Proje kapsamında, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları bünyesindeki (TORTEK) halı dokuma, kilim dokuma, takı tasarımı, aşçılık ve cam füzyon kurslarında eğitim gören 172 bayan kursiyerin el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları ürünlerin sergisi büyük beğeni topladı.

Programa, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve eşi Aydan Tuna, Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Hüsnü Karabulut ve Belediye Meclis üyeleri, projede yer alan kursiyerler ve aileleri katıldı. Programda Hüsnü Karabulut proje ile ilgili sunum yaptı. Karabulut, derneği 2013 yılında kurduklarını ve 2013 yılından beri Toroslar Belediyesi ile işbirliği içerisinde birçok proje ürettiklerini belirterek, "Bu altıncı projemiz.Bize aynı zamanda atölye tahsisi yapan Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Hamit Tuna'ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Tuna ise açtıkları mesleki eğitim kursları ve AB projeleriyle mesleği olmayan özellikle bayanlara mesleki eğitim kurslarından faydalandırarak, iş gücü piyasasına kazandırmak ve istihdama katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Çeşitli sebeplerden dolayı iş hayatına katılamayan ve konar-göçer hayattan yerleşik hayata geçen yörük kadınları için hayata geçirdikleri bu projeye de ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tuna, Toroslar'da üreten elleri oluşturduklarını kaydetti. Hayata geçirdikleri her projenin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini ve bu kapsamda en çok övündükleri sosyal projelerinden biri olan TORTEK'i kurduklarına dikkat çeken Tuna, "TORTEK'te bugün, 20 binin üzerinde insanımızı 19 mahallemizde 34 branşta mesleki eğitimden geçirdik. İnsanlarımızın el becerilerini geliştirip üreten şekle dönüştürdük. 20 bin insanımızın birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına ve dostlukların kurulmasına vesile olduk. Toroslar'ın sosyal dokusu Türkiye'nin farklı illerinden gelmiş insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir bölgedir.Bu insanlarımızın birbirleriyle kaynaşmaları için bu tip projeler çok önemlidir.Onun için her bireyin üreten bir insan olmasına vesile olmak istedik. SODES kapsamında Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği ile yaptığımız bu projeyle de 172 kadınımız eğitim aldı. Çeşitli yerlerde sergileyecekleri ‘Mersin Yörük Kadınları Çarşısı' ile de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. İnsanlarımız meslek öğrendikleri zaman eşitler içerisinde hep bir adım öne geçiyorlar. Özgüven ve girişimcilik ruhları da tabi ki artıyor. TORTEK kapsamında da eğitim alan birçok insanımız kendi işini kurdu. Toroslar'ımızda dünü ile bugünü kıyaslandığında müthiş bir gelişme var. Bu sosyal projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışarak, bölgede en fazla proje üreten belediye olduklarına da vurgu yapan Tuna, "Bugüne kadar proje başvuranı olarak 13 AB projesi, bunlarla birlikte kurumlarla işbirliği içerisinde ortak olduğumuz 20 AB projesini yürüttük.Ayrıca ilimiz ve bölgemizdeki okulların Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans'a göndermiş oldukları 32 hareketlilik projesine de ortak olduk. Bunların yanı sıra Toroslar Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren İŞKUR destekli ve KOSGEB onaylı, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlemekteyiz.Her yaptığımız projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırdık ve bunun sonucunda diğer projeleri de kazanarak, bu işi sürdürülebilir şekle dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Tuna, kilim ve halı dokumacılığını da Toroslar'da markalaştırmak istediklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda Çukurova Mahallemizde, otogar cepheli 6 bin metrekarelik alanın 500 metrekarelik kısmında 'taşhan kilim dokuma tesisi ve sergi yeri' projesini hayata geçirdik. Tamamen taş bina şeklinde inşa ettiğimiz tesisimiz ile amacımız, bölgemizdeki el sanatlarını ve kilim dokuma geleneğini canlandırmak, bayanlarımızı üretime ve sosyal hayata dahil etmektir. Toroslar denince akla doğallık gelmektedir.Kök boyası ile boyanmış ve hiçbir kimyasal katkısı olmayan bu kilimleri Toroslar'ımızda markalaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tuna, protokol üyeleri ile birlikte kadınların üretmiş olduğu el sanatları ve organik ürünlerin sergisini gezdi.