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10 Ağustos 2018 16:13

Mersin’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı tren kazası kamerada

Mersin’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı tren kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Mersin’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı tren kazası kamerada

10 Ağustos 2018 16:13


Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet üzerindeki 2 şahıs, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesin’deki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştıkları sırada Adana istikametinden gelen yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.


Bariyer kapanmak üzereyken geçmeye çalıştıkları ileri sürülen şahıslardan Furkan S. (19) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, arkadaşı Ömer G. (23) ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı kamerada


Öte yandan, 1 gencin ölümü, diğerinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elektrikli bisikletteki 2 gencin, hemzemin geçitten hiç yavaşlamadan geçmeye çalıştıkları görüldü.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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