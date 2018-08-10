Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet üzerindeki 2 şahıs, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesin’deki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştıkları sırada Adana istikametinden gelen yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bariyer kapanmak üzereyken geçmeye çalıştıkları ileri sürülen şahıslardan Furkan S. (19) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, arkadaşı Ömer G. (23) ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, 1 gencin ölümü, diğerinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, elektrikli bisikletteki 2 gencin, hemzemin geçitten hiç yavaşlamadan geçmeye çalıştıkları görüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.