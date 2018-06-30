Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 09:23

Mersin’de 1 litre ’Ulusal Marker’ ele geçirildi

Mersin polisinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 125 bin litre akaryakıtı millileştirmeye yetecek olan ve değeri 600 bin lirayı bulan 1 litre Ulusal Marker ele geçirildi.

Mersin’de 1 litre ’Ulusal Marker’ ele geçirildi

30 Haziran 2018 09:23

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, M.C.D, C.Ç, ve M.A isimli şüphelilerde Ulusal Marker olduğu bilgisin aldı. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler yaptıkları aramalarda, maddi değeri 600 bin olan ve yaklaşık 125 bin litre akaryakıtı millileştirmeye yetecek olan 1 litre Ulusal Marker ele geçirdi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç