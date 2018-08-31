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31 Ağustos 2018 10:19

Mersin’de 100 bin adet sahte cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen 99 bin 913 adet sahte cinsel içerikli hap, jel, sprey ve krem ele geçirildi.

Mersin’de 100 bin adet sahte cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

31 Ağustos 2018 10:19


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, ’Günışığı’ adı altında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 99 bin 913 adet gümrük kaçağı ve sahte olduğu değerlendirilen cinsel içerikli hap, jel, sprey ve krem ile 229 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.


Piyasa değer yaklaşık 750 bin lira olan emtialara el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan bir başka çalışmada ise Z.D. isimli şahsa ait depoda yapılan aramada, 410 kilo değişik marka ve ebatlarda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.




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