Mersin'de 100 kilo eroin ele geçirildi

Mersin'de bir tırda yapılan aramada 100 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışma kapsamında Mersin girişi çevre yolu üzerinde kontrol yaptı. Şüphelendikleri bir tırı durduran ekipler, kontrollere katılan narkotik köpek Tina'nın, tırın malzeme bölümünün bulunduğu yere yoğun tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, 199 paket halinde 100 kilo eroin ele geçirildi.

Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen tır şoförü G.A. gözaltına alındı.