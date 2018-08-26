Mersin’de 11 ayrı hırsızlık olayının failleri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, son dönemde merkez Akdeniz ilçesi Çay, Çilek, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde Kurban Bayramı öncesi evden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarının 4 şüpheli tarafından kiralık bir araçla gerçekleştirildiğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda zanlılardan Abdullah B. ve Necmettin A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlıların 11 ayrı hırsızlık olayının faili olarak arandığı belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.